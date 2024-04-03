Никита Крюков: «Если у Большунова переутомление, то сделать что-то в следующих гонках будет трудно. Просто будешь биться головой об стену»

Никита Крюков высказался о проигрыше Александра Большунова в спринте.

В коньковом спринте, который прошел в рамках финала Кубка России, трехкратный олимпийский чемпион выбыл в полуфинале.

– Скорее всего, сказалась усталость от тяжелого сезона. Он длинный, соревнований много. Держать высочайший уровень на протяжении всего сезона из российских спортсменов не удавалось никому.

Все ждали, когда уже Большунов устанет. Он не робот, это в конечном счете произошло. Кто-то может порадоваться тому, что его обогнали. Но, я думаю, что Александр действительно устал.

– Для самого Большунова такой результат – вызов? Он может упереться в следующих гонках и достать из себя все?

– Если захочет, то сможет. Если же у него утомление или не дай бог переутомление, то сделать будет что-то трудно. Просто будешь биться головой об стену и пробить не сможешь.

– Стоило ли Большунову бежать в этом сезоне все гонки? Или можно было что-то пропустить, чтобы быть более свежим в финале Кубка России?

– Почти все бегали так же, как он. А то, что Большунов выигрывал все гонки... Ну, так получалось. Вышел – выиграл.

Я не думаю, что он выходил на гонку с мыслью проиграть. Просто Большунов бежал в свою силу. А он такова, что получалось всегда выигрывать, – сказал олимпийский чемпион 2010 года.