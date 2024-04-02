Фалеева и Большунов победили в спринтерском зачете Кубка России по лыжным гонкам

Анастасия Фалеева выиграла женский спринтерский зачет Кубка России по лыжам.

В сегодняшней гонке в рамках финала Кубка России Фалеева дошла до полуфинала и стала седьмой в итоговом протоколе. Она смогла сохранить лидерство в спринтерском зачете, набрав 300 очков.

Второе место заняла Алена Баранова (280 очков), третье – Елизавета Пантрина (245). Вероника Степанова – 6-я (157).

У мужчин спринтерский зачет досрочно выиграл Александр Большунов, который победил в 6 из 7 спринтов Кубка России в сезоне. Он набрал 315 очков.

Вторым стал Сергей Ардашев (265), третьим – Савелий Коростелев (213).