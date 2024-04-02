Елена Вяльбе: «Мы с биатлонистами – огромные друзья. У них своя семья биатлона, а у нас своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями»

Вяльбе ответила на вопрос, могут ли биатлонисты выступить в финале лыжного КР.

В феврале глава Федерации лыжных гонок России сказала о биатлонистах: «Никакая мы нахрен с ними не семья! Коллеги, но не семья».

– Насколько реально биатлонистам было бы заявиться на финал Кубка России в Кировске, например?

– Если бы у бабушки что-то было, то она была бы дедушкой. Безусловно, они могут это сделать, мы же общались с биатлонистами на эту тему.

Они пытались заявляться в самом начале сезона на наши соревнования. У них должен быть лыжный разряд и еще нужно оплатить взнос, около 1100 рублей. У нас нет запретов.

Еще раз хочу для всей страны повторить. Семья – это когда люди живут в одной квартире, мама и папа спят в одной постели, а друзья – это когда на одной лестничной клетке.

Вот мы с ними огромные и самые наилучшие друзья. У них своя семья биатлона, а у нас своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями, – сказала Елена Вяльбе.