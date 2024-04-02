Елена Вяльбе: «Мы с биатлонистами – огромные друзья. У них своя семья биатлона, а у нас своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями»
Вяльбе ответила на вопрос, могут ли биатлонисты выступить в финале лыжного КР.
В феврале глава Федерации лыжных гонок России сказала о биатлонистах: «Никакая мы нахрен с ними не семья! Коллеги, но не семья».
– Насколько реально биатлонистам было бы заявиться на финал Кубка России в Кировске, например?
– Если бы у бабушки что-то было, то она была бы дедушкой. Безусловно, они могут это сделать, мы же общались с биатлонистами на эту тему.
Они пытались заявляться в самом начале сезона на наши соревнования. У них должен быть лыжный разряд и еще нужно оплатить взнос, около 1100 рублей. У нас нет запретов.
Еще раз хочу для всей страны повторить. Семья – это когда люди живут в одной квартире, мама и папа спят в одной постели, а друзья – это когда на одной лестничной клетке.
Вот мы с ними огромные и самые наилучшие друзья. У них своя семья биатлона, а у нас своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями, – сказала Елена Вяльбе.
"Я не понимаю, это лыжные гонки или биатлон? Что это такое? Биатлонисты... Мы под них еще и подстраиваемся. 20 километров для них обязательно сделают. Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья. Коллеги — да, но не семья. Биатлонисты ни бегать не умеют, ни стрелять"
https://news.ru/sport/nikakaya-nahren-ne-semya-vyalbe-otkazalas-progibatsya-pod-biatlonistov/
Ну послушайте как комментируют лыжи и биатлон- БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА… Губера несет так, что слушать невозможно… залезает в такие дебри…. несет чушь.. кто ему разрешает нести такой базар ??? Непонятно….