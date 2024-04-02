Елена Вяльбе: «Мы с биатлонистами – огромные друзья. У них своя семья биатлона, а у нас своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями»

Теги сборная России сборная России жен сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Лыжи

Вяльбе ответила на вопрос, могут ли биатлонисты выступить в финале лыжного КР.

В феврале глава Федерации лыжных гонок России сказала о биатлонистах: «Никакая мы нахрен с ними не семья! Коллеги, но не семья».

– Насколько реально биатлонистам было бы заявиться на финал Кубка России в Кировске, например?

– Если бы у бабушки что-то было, то она была бы дедушкой. Безусловно, они могут это сделать, мы же общались с биатлонистами на эту тему.

Они пытались заявляться в самом начале сезона на наши соревнования. У них должен быть лыжный разряд и еще нужно оплатить взнос, около 1100 рублей. У нас нет запретов.

Еще раз хочу для всей страны повторить. Семья – это когда люди живут в одной квартире, мама и папа спят в одной постели, а друзья – это когда на одной лестничной клетке.

Вот мы с ними огромные и самые наилучшие друзья. У них своя семья биатлона, а у нас своя семья лыжных гонок. Мы дружим семьями, – сказала Елена Вяльбе.

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4 комментария
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Ну конечно, об огромных друзьях так говорят:
"Я не понимаю, это лыжные гонки или биатлон? Что это такое? Биатлонисты... Мы под них еще и подстраиваемся. 20 километров для них обязательно сделают. Никакая мы на хрен с биатлонистами не семья. Коллеги — да, но не семья. Биатлонисты ни бегать не умеют, ни стрелять"
https://news.ru/sport/nikakaya-nahren-ne-semya-vyalbe-otkazalas-progibatsya-pod-biatlonistov/
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Хорошо бы дружить, но без Губера.
Ну послушайте как комментируют лыжи и биатлон- БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА… Губера несет так, что слушать невозможно… залезает в такие дебри…. несет чушь.. кто ему разрешает нести такой базар ??? Непонятно….
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Если Вяльбе это мама в лыжной семье, то кто папа?
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Примите к себе в семью скандинавскую ходьбу. А то у нас в парке бабки ходят с этими палками, как неприкаянные.
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