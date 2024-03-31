Расписание трансляций финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

Со 2 по 7 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Седьмой этап (финал)

Кировск

Расписание трансляций

2 апреля, вторник

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация, женщины – 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Квалификация, мужчины – 11:40 Матч ТВ, Матч! Арена

Финалы – 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

3 апреля, среда

10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины

11:30 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

5 апреля, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

7 апреля, воскресенье

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, женщины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору с набором высоты в 580 метров