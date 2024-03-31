Расписание трансляций финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске

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Со 2 по 7 апреля в Кировске пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Седьмой этап (финал)

Кировск

Расписание трансляций

2 апреля, вторник

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация, женщины – 11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Квалификация, мужчины – 11:40 Матч ТВ, Матч! Арена

Финалы – 13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

3 апреля, среда

10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины

11:30 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

5 апреля, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

13:00 Матч ТВ, Матч! Арена

7 апреля, воскресенье

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, женщины

10:00 Матч ТВ, Матч! Арена

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, мужчины

11:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

В финале Кубка России по лыжам в Кировске пройдет гонка в гору с набором высоты в 580 метров

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5 комментариев
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Хорошее завершение Кубка России! Программа завершающего этапа намного интереснее аналогичной на Кубке Мира
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Зачем делать гонки преследования после спринта непонятно. Такая же странная формула как в ТДС в Давосе.
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Будет интересно прикинуть силу в гору Пеклецовой и Савелия, в прицеле к ТДС, на который они, благодаря мудрому руководству поедут не зелеными новичками, а уже зрелыми опытными спортсменами.

Хотя с другой стороны первый раз не приговор. Хотя и говорили, что горе нельзя научиться. Можно. Примеров хватает. Судя по всему в лыжах сложнее всего научиться спринту, если уж не дано. Дистанцию можно подтянуть химией и разнообразными махинациями - примеры имеются. Гору тоже можно подтянуть - примеры тоже имеются. А вот чтобы спринта не было, а потом появился - вот такого что-то не припомню.

И получается, что некорректно пытаться смешивать дистанционщиков и спринтеров, как это изо всех сил старается сделать полоумная ФИС. Да еще при этом бесстыдно благоволя спринтеришкам, урезая дистанцию, начисляя высосаные из пальца бонусы. Минутами!

Вот если бы спринт можно было химозой подтянуть, тогда бы и равняли, а так беспредел получается и дискриминация.
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Ответ Грюденфельдер
Зачем делать гонки преследования после спринта непонятно. Такая же странная формула как в ТДС в Давосе.
Идиотизм, зачем делать преследование после спринта, а после преследования бежать разделку!!!???
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Ответ Грюденфельдер
Зачем делать гонки преследования после спринта непонятно. Такая же странная формула как в ТДС в Давосе.
Чтобы уменьшить влияние бонусов спринта, многие были недовольны, что за спринт сразу минуту с плюсом дистанционщики получают, а так дистанционщики сразу отыграют у чистых спринтеров, и выявятся более универсальные гонщики, которые смогут и на дистанции сохранить отрыв, заработанный в спринте. Ну это по задумке, по факту же на ТдС всё испортила погода, а у нас сильнейшие спринтеры так же и сильнейшие на дистанции.
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