Американка Джесси Диггинс выиграла второй Кубок мира по лыжным гонкам в карьере

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная США жен Джесси Диггинс Лыжи

Американка Джесси Диггинс выиграла второй Кубок мира по лыжным гонкам в карьере.

Сегодня Диггинс победила в масс-старте свободным стилем на 20 км на финальном этапе Кубка мира в Фалуне. 

В этом сезоне она выиграла шесть гонок, победила в общем зачете «Тур де Ски» и 13 была на подиуме.

Диггинс – 32 года, она уже выигрывала Кубок мира в сезоне-2020/21.

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1 комментарий
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Джесси боец!
Стоически перенесла классическую концовку сезона и поставила жирный восклицательный знак в финальной гонке своим коньковым стилем.
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