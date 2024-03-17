Американка Джесси Диггинс выиграла второй Кубок мира по лыжным гонкам в карьере
Американка Джесси Диггинс выиграла второй Кубок мира по лыжным гонкам в карьере.
Сегодня Диггинс победила в масс-старте свободным стилем на 20 км на финальном этапе Кубка мира в Фалуне.
В этом сезоне она выиграла шесть гонок, победила в общем зачете «Тур де Ски» и 13 была на подиуме.
Диггинс – 32 года, она уже выигрывала Кубок мира в сезоне-2020/21.
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