Дмитрий Губерниев: «Сорин – крепостной крестьянин, знает, что его могут продать, проиграть в карты. Естественно, он будет отстаивать интересы помещика»

Дмитрий Губерниев ответил на оскорбление со стороны тренера лыжников Сорина.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

«Прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы», – заявил ранее Сорин, комментируя инцидент.

«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?» – написал Губерниев в чате телеграм-канала группы Сорина.

« , мерзавец – это вы, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ», – ответил тренер.

«Что можно взять с крепостного крестьянина? Он же живет при крепостном праве. Естественно, сейчас он будет отстаивать интересы помещика. Егор Сорин знает, что его могут продать, проиграть в карты. Его в этой ситуации можно только пожалеть.

А сам Егор Сорин, например, толком не выразил никакого сочувствия пострадавшим, то есть он считает, что так и нужно, перекладывает степень ответственности на меня. Причем я не оскорблял, а он себе это позволил. Мы часто это проходим, когда они все вот так болтают, а потом в глаза заглядывают. Поэтому это нормальная ситуация, я этого в принципе ожидал.

Он же сам не был на месте событий. Он как крепостной крестьянин защищает своих господ, в данном случае работодателей. Егор Сорин очень зависимая фигура, ну, что сказать? Сказать, что он крепостной крестьянин. Ничего другого мне, собственно говоря, услышать не пришлось.

Вы прекрасно понимаете, что и родители, и дети, которые там были, просто в ужасе от того, что тогда произошло, а еще и от того, что сейчас говорят Сорин и все те люди, которые обязаны защищать права детей, в данном случае, в лыжных соревнованиях.

Это лишний раз подтверждает, что никакой эмпатии и никакого сочувствия у всех этих людей к детям нет. Спортсмены для всех них просто расходный материал, мы лишний раз в этом убеждаемся. Расходный материал. Один упал, сломал ноги – значит, будет другой. Жалко, что Егор Сорин из таких.

Но, еще раз повторяю, какой спрос с крепостного крестьянина. Можно только пожалеть и сказать ему, что обязательно придет Александр II – освободитель со своими реформами и крепостное право отменит. Историю надо просто изучать.

Этот случай лишний раз показывает, почему некоторые лыжники были против такого массового прихода телевидения. Потому что хорошо тогда ловить рыбку в мутной воде. Когда люди падают и ломают ноги, об этом никто не знает, и можно творить самые разные безобразия.

Если вдруг с Егором Сориным случится какая-нибудь беда или несправедливость и никто, естественно, в лыжах ему руку не протянет, это понятно, он прекрасно знает, что может обратиться ко мне и я ему обязательно помогу. Как это знает любой биатлонист, например», – сказал Губерниев.