Дмитрий Губерниев: «Сорин – крепостной крестьянин, знает, что его могут продать, проиграть в карты. Естественно, он будет отстаивать интересы помещика»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Дмитрий Губерниев Спартакиада Егор Сорин Лыжи

Дмитрий Губерниев ответил на оскорбление со стороны тренера лыжников Сорина.

8 марта на трассе «Лаура» в Краснодарском крае проходил женский масс-старт на Спартакиаде учащихся. 17 участниц получили травмы в результате массового завала на спуске.

«Прошу не искать виноватых, люди, отвечающие за проведение данных соревнований, сделают выводы», – заявил ранее Сорин, комментируя инцидент.

«Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?» – написал Губерниев в чате телеграм-канала группы Сорина.

«Дмитрий, мерзавец – это вы, позволяете себе оскорблять и поливать грязью людей, используя свои возможности на ТВ», – ответил тренер.

«Что можно взять с крепостного крестьянина? Он же живет при крепостном праве. Естественно, сейчас он будет отстаивать интересы помещика. Егор Сорин знает, что его могут продать, проиграть в карты. Его в этой ситуации можно только пожалеть.

А сам Егор Сорин, например, толком не выразил никакого сочувствия пострадавшим, то есть он считает, что так и нужно, перекладывает степень ответственности на меня. Причем я Егора Сорина не оскорблял, а он себе это позволил. Мы часто это проходим, когда они все вот так болтают, а потом в глаза заглядывают. Поэтому это нормальная ситуация, я этого в принципе ожидал.

Он же сам не был на месте событий. Он как крепостной крестьянин защищает своих господ, в данном случае работодателей. Егор Сорин очень зависимая фигура, ну, что сказать? Сказать, что он крепостной крестьянин. Ничего другого мне, собственно говоря, услышать не пришлось.

Вы прекрасно понимаете, что и родители, и дети, которые там были, просто в ужасе от того, что тогда произошло, а еще и от того, что сейчас говорят Сорин и все те люди, которые обязаны защищать права детей, в данном случае, в лыжных соревнованиях.

Это лишний раз подтверждает, что никакой эмпатии и никакого сочувствия у всех этих людей к детям нет. Спортсмены для всех них просто расходный материал, мы лишний раз в этом убеждаемся. Расходный материал. Один упал, сломал ноги – значит, будет другой. Жалко, что Егор Сорин из таких.

Но, еще раз повторяю, какой спрос с крепостного крестьянина. Можно только пожалеть и сказать ему, что обязательно придет Александр II – освободитель со своими реформами и крепостное право отменит. Историю надо просто изучать.

Этот случай лишний раз показывает, почему некоторые лыжники были против такого массового прихода телевидения. Потому что хорошо тогда ловить рыбку в мутной воде. Когда люди падают и ломают ноги, об этом никто не знает, и можно творить самые разные безобразия.

Если вдруг с Егором Сориным случится какая-нибудь беда или несправедливость и никто, естественно, в лыжах ему руку не протянет, это понятно, он прекрасно знает, что может обратиться ко мне и я ему обязательно помогу. Как это знает любой биатлонист, например», – сказал Губерниев.

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Проблема только в том, что Губерниев сам из крепостных, просто в иерархии повыше того же Сорина.
+73
-3
+70
Когда Губер уже с аргентинскими экс-футболистами успел начать срач?
+45
-2
+43
Похоже на схватку крепостных крестьян, стоящих при этом на коленях каждый перед своим начальством. При этом тема схватки в целом безопасная, не затрагивающая основных устоев, за которые может прилететь.
+41
-2
+39
Губерниев откровенно хайпует на том, что произошло в Сочи. Потому что у него личная неприязнь к Вяльбе. Это очевидно. "Лыжное" руководство тоже хороши. Но попытки Губера быть моралистом невыносимы)
+33
-8
+25
Ответ Ron Weasley
Губерниев стал как Ротенберг. Мерский противный человек. Таких надо гнать с тв
В чём он противный? Что единственный, кто не боится спросить с обнаглевших лыжных руководителей за поломанных девочек?
+27
-10
+17
Ответ Vakhore
Когда Губер уже с аргентинскими экс-футболистами успел начать срач?
Руки прочь он Хуана Пабло!)))
+16
-1
+15
Как там концерт мызапутина, скоро, Дима?
+15
0
+15
Ответ Vakhore
Когда Губер уже с аргентинскими экс-футболистами успел начать срач?
И с покойными Иванушками
+15
-2
+13
Страшнее дурака, только дурак инициативный
+14
-1
+13
Да вы там на своём Матч-ТВ все крепостные.
+14
-1
+13
Что-то не слышно было что Сорин ползал на брюхе и лизал ботинки верховному, Губер делает это постоянно и усердно.
+15
-3
+12
Гу становится все адекватнее, приятно удивлен.
+21
-11
+10
Ответ Денис Грибанов
Гу становится все адекватнее, приятно удивлен.
Ну там и личные моменты. Даже скорее личные, думаю. Но тут я его поддерживаю, история реально мерзкая, особенно со стороны Вяльбе. Дама оборзела в край.
+13
-4
+9
Видно, что Дмитрий не ходил на уроки истории Владимира Владимировича: какие реформы, изменения, придёт новый Александр Второй? Лёд тончайший...
+7
0
+7
Про Бенкендорфа ещё не упомянул....
Одна и та же пластинка(( Как будто вас, Дмитрий, дети интересуют. В данном вопросе единственное, в чём у вас радость- это лишний раз поддеть Вяльбе, ну и остальных заодно.
"Мы часто это проходим, когда они все вот так болтают, а потом в глаза заглядывают. "
Это ж вы про самого себя?!!! Точное описание👍
+7
-1
+6
Много можно писать о господине Губерниеве, я приведу только два его высказывания об Анфисе Резцовой.
29.03.2020
" Лютый позор советского и российского спорта. Анфиса Резцова, я вас презираю"
20.10.2023 г (после смерти Резцовой).
"Другой такой нет и не будет, она такая одна. Образец трудолюбия и пахоты, величайшая спортсменка"
Тут не убавить, ни прибавить.
+9
-3
+6
Ответ Savarona25
Похоже на схватку крепостных крестьян, стоящих при этом на коленях каждый перед своим начальством. При этом тема схватки в целом безопасная, не затрагивающая основных устоев, за которые может прилететь.
Почему-то в голове сразу всплыла фамилия "Даванков"
+5
0
+5
Губерник, скажи прямо: ты считаешь мерзавцем министра спорта РФ, чье ведомство дало указание провести Спартакиаду учащихся в Сочи? Отвечай: да или нет? Про коньяк по утрам можешь не отвечать.)
+5
-1
+4
Похоже Губерний решил, что может высоко летать и с.рать на всех подряд. Не пора ли "икару", жирующему на государевых деньжатах и подлизывающему своему начальству, крылышки чуток подрезать?
+4
0
+4
По поводу Губерниева, позвольте цитату от Искандера:
"Тот, кто хамит здесь, где-то там холуйствует."
+4
0
+4
Так и конферансье можно выбросить, как использованный предмет.😏
+4
0
+4
Жаба и гадюка продолжают воевать промеж собой, но майонез здесь прям молодец
+10
-6
+4
Вот поэтому Вяльбе и была против прихода Матч ТВ в лице Губерниева в отечественные лыжи. Человек-скандал. Губерник, как он есть, во все своем естестве.
+11
-7
+4
Поставьте этого жердяя на место. Достал уже.
+5
-1
+4
Губер выбился в приказчики и срет на бывших корешей.
+4
-1
+3
Молодец Сорин. Действительно в мире спорта Губерниев один из главных мерзавцев. Надеюсь что рано или поздно он получит по заслугам. Давно пора гнать этого мерзавца с телевидения. Думаю это будет праздником для миллионов простых болельщиков.
+7
-4
+3
Губер лицемер, циник и приспособленец, он нашел свою беспроигрышную тему, Царь всегда прав, это бояре виноваты.
+4
-1
+3
Ответ юрий зайцев
Когда уже на этого скомороха наложат бан? Противный тип. Гнать его отовсюду с_анной тряпкой)))
с_анные тряпки, а метлы поганые)
+3
0
+3
Сорин сам по себе Губерниева не интересует ему надо тему раскачать максимально и цель тут ясна
+3
0
+3
Сейчас на Руси принято гордиться статусом крепостного и Губерниев, как доверенное лицо главного помещика, не может этого не знать.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий