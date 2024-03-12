Вероника Степанова: «Журналисты воруют цитаты, где и как могут. Их собственная узнаваемость стремится к нулю и вечно на том уровне и останется»

Вероника Степанова заявила, что журналисты «воруют цитаты».

Лыжница привела слова дизайнера и блогера Артемия Лебедева.

«######, больше всего на свете ненавижу, когда выходит интервью, где твои слова журналист переписал по своему вкусу, потому что ему показалось, что так будет лучше.

####, убейся об стену, #####! Если ты знаешь, как сказать лучше, то #### ты приперся ко мне, #####? Сам и говори тогда от себя. Зарабатывай свои миллионы и будь крутым, ####.

Если ты журналист, то в моем тексте максимум ты можешь расставить точки и запятые. И то – ты должен сомневаться, в том ли ты их месте поставил, где я их имел в виду.

Запомни простую вещь: если ты пришел брать интервью, то всем совершенно #######, что думаешь ты. Если ты думаешь, что твои мысли важны, не ходи брать интервью, излагай свои мысли сам». Написал Артемий Лебедев в своем телеграм-канале.

Ненормативной лексике – бой, нас дети читают. В остальном – аплодисменты.

Хотя у меня нет наигранной наивности Артемия – я вот уверена, что всем журналистам абсолютно и глубоко пофигу, что я там думаю или считаю – им просто имя относительно известное нужно в тексте, чтобы кто-то кликнул.

Поскольку собственная узнаваемость стремится к нулю и вечно на том уровне и останется. Поэтому и воруют цитаты, где и как могут – из телеинтервью, из блогов», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.