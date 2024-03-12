Вероника Степанова: «Журналисты воруют цитаты, где и как могут. Их собственная узнаваемость стремится к нулю и вечно на том уровне и останется»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) Артемий Лебедев Вероника Степанова брань Лыжи

Вероника Степанова заявила, что журналисты «воруют цитаты».

Лыжница привела слова дизайнера и блогера Артемия Лебедева.

«######, больше всего на свете ненавижу, когда выходит интервью, где твои слова журналист переписал по своему вкусу, потому что ему показалось, что так будет лучше.

####, убейся об стену, #####! Если ты знаешь, как сказать лучше, то #### ты приперся ко мне, #####? Сам и говори тогда от себя. Зарабатывай свои миллионы и будь крутым, ####. 

Если ты журналист, то в моем тексте максимум ты можешь расставить точки и запятые. И то – ты должен сомневаться, в том ли ты их месте поставил, где я их имел в виду.

Запомни простую вещь: если ты пришел брать интервью, то всем совершенно #######, что думаешь ты. Если ты думаешь, что твои мысли важны, не ходи брать интервью, излагай свои мысли сам». Написал Артемий Лебедев в своем телеграм-канале.

Ненормативной лексике – бой, нас дети читают. В остальном – аплодисменты.

Хотя у меня нет наигранной наивности Артемия – я вот уверена, что всем журналистам абсолютно и глубоко пофигу, что я там думаю или считаю – им просто имя относительно известное нужно в тексте, чтобы кто-то кликнул.

Поскольку собственная узнаваемость стремится к нулю и вечно на том уровне и останется. Поэтому и воруют цитаты, где и как могут – из телеинтервью, из блогов», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. 

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31 комментарий
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видимо степанова первая получила звание ПМС россии
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Уверен, что если в любом городе-миллионнике распечатать фото Степановой и показать 100 случайным прохожим, её узнает максимум 1-2 человека. На её месте о собственной узнаваемости говорить не следует.
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Ничего не понял. Что и к чему!?!! И почему этот словесный понос на главной? Зачем, Карл? Зачем?
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Степанова считает себя великим ифлюенсером, при этом такая каша в ее голове. Интервью и воровство цитат, не имеющее отношение к журналистике, это разные жанры. Интервьюеру действительно пофигу, что там Степанова думает или считает, ему важно показать интервьюируемого объективно во всей его красе (или убожестве).
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Фрида права. кто ее воспитал?
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Как она про себя хорошо то сказала-собственная узнаваемость стремится к нулю.Прямо в я блочко.
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Хотя у меня нет наигранной наивности Артемия...
папик жжотъ)
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Ответ Сергей Евсеев
Уверен, что если в любом городе-миллионнике распечатать фото Степановой и показать 100 случайным прохожим, её узнает максимум 1-2 человека. На её месте о собственной узнаваемости говорить не следует.
О чем говорить, если в поисковике по запросу "Вероника Степанова" выдает только лишь какую-то блогерку психолога. Олимпийскую чемпионку надо еще постараться найти
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лол, кондукторы в автобусах более узнаваемы чем какие-то «лыжницы»
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Согласен со Степановой. Спортс, прекратите её публиковать на главной, а то вдруг что-то исказите. Не надо её популяризировать.
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Вау-вау, мадам, потише.
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Е-мое, какие важные личности блин. Кто бы про вас вспоминал без журналистов ?…..кто бы редактировал ваши тупые перлы?
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Степанида Кастро начала оценивать наивность художников, гниющий запад исчерпал себя. журналисты -вечная тема для хайпа.
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Как рано у Вероники наступил климакс
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Ответ Сергей Евсеев
Уверен, что если в любом городе-миллионнике распечатать фото Степановой и показать 100 случайным прохожим, её узнает максимум 1-2 человека. На её месте о собственной узнаваемости говорить не следует.
И то, если из 10-12 человек, которые хоть как-то спортом интересуются. А так, максимум, пара человек ее узнает. Если вообще узнают.
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Да ты и сама нулевая
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Ответ veramarso
Ох, какой слог у девушки🤣 А что касаемо известности, то судя по строке поиска: Степашка (зайчик) и Степаненко (комик) намного популярнее олимпийской чемпионки😂
Она там вообще то цитирует)
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Одно из двух, или этот Лебедев её парень, или бывший Степановой был журналистом, впрочем может быть всё вместе.
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Ответ Ростислав Романенко
О чем говорить, если в поисковике по запросу "Вероника Степанова" выдает только лишь какую-то блогерку психолога. Олимпийскую чемпионку надо еще постараться найти
Ещё есть неплохой трек Вероника Степанова исполнителя Валентин Дядька
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Ответ Ростислав Романенко
О чем говорить, если в поисковике по запросу "Вероника Степанова" выдает только лишь какую-то блогерку психолога. Олимпийскую чемпионку надо еще постараться найти
Может это она и есть?
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степанова - это инстаграм блогерка какая-то?
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Ответ Sergei Zakharov
видимо степанова первая получила звание ПМС россии
Он у неё хронический по ходу
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А что значит "воруют цитаты" это как?
Ну и да, если кто-то просто постит её слова из передач, то его странно называть журналистом.
А для интервью Степанова нахер никому не сдалась
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Ох, какой слог у девушки🤣
А что касаемо известности, то судя по строке поиска: Степашка (зайчик) и Степаненко (комик) намного популярнее олимпийской чемпионки😂
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Артемий знатно приложил журналистов, у многих ум из ушей лезет, когда интервью берут
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Для поднятия собственной узнаваемости привела цитату какого-то фрика..
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Не очень понятно, для чего все это? 😊😊😊 Где здесь спортивная новость?😊😊😊
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Одно из двух, или этот Лебедев её парень, или бывший Степановой был журналистом, впрочем может быть всё вместе.
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