Фрида Карлссон о политических взглядах Степановой: «Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили»
Фрида Карлссон высказалась о политических взглядах Вероники Степановой.
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 присутствовала на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля.
«Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны», – написала Степанова.
«Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили и какую точку зрения она приобрела в семье. Но я, во всяком случае, ничего из этого не поддерживаю», – сказала шведская лыжница, чемпионка мира.
Вероника Степанова на встрече с Путиным: «На моих глазах Россия стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, но мы обязательно победим»
Конкретно в этой фразе: "Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны" что не так?
Замените "России" на "США, Германии, Израиля", и мы не услышим осуждение. А тут вдруг про воспитание и неправильную точку зрения заговорили. Или я в чем-то не прав?
Тут 50% на сайте таких...
- Из чего - из этого?
- Ну из этого, того. Говорю же - невозможно понять. Я не знаю, какую точку зрения она приобрела, но я на всякий случай не поддерживаю.
Вот примерно так это выглядит после прочтения.
Такой выбор был максимум только в головах европейских палеоконсерваторов и наивных российских прозападных либералов.
К сожалению, никакой вменяемой оппозиции у нас нет)
- Это поддерживает Степанова?
- Скорее всего, нет.
- Тогда я поддерживаю, конечно.
Более того, там написано что "... разрешается применение необходимых и надлежащих мер для освобождения любого американского гражданина либо граждан из числа союзников США, задержанных на территории какого-нибудь государства по ордеру МУС..."
Сильных или боятся, или уважают и завидуют. Степанова ничего криминального не сказала или не сделала.
Стоит уже привыкнуть, что эта мантра засела в головах определённого процента людей. Одни и те же слова или поступки они могут как критиковать, так и хвалить - всё зависит от автора этих слов/поступков. Если этот автор им нравится и они его взгляды разделяют - значит поступок/слова хорошие. И наоборот.
К сожалению всё меньше людей осуждают именно конкретные слова или поступки, а не человека. Для них даже если он скажет "2х2=4", это будет беспросветное враньё, которое они тут же осудят и накатают что это всё неправда, пропаганда и пр.
Видели там шведов "шведской сборки"?
Я вот бывал. Чувствуешь себя как в северной Африке. Страны Магриба+некоторое количество из остальной Африки. Со своими порядками.
а ведь он начал войну с Швецией, современным языком можно назвать его оккупантом, ведь земли занял которые дали выход к морю
а ещё смутьянов в темницы сажал , боярам бороды рубил, то есть устраивал политические репрессии , что бы укрепить государственность.
Вопрос - а чем Путин тогда плохой?))))))