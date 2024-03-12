Фрида Карлссон о политических взглядах Степановой: «Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили»

Фрида Карлссон высказалась о политических взглядах Вероники Степановой.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 присутствовала на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля.

«Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны», – написала Степанова.

«Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили и какую точку зрения она приобрела в семье. Но я, во всяком случае, ничего из этого не поддерживаю», – сказала шведская лыжница, чемпионка мира.

Вероника Степанова на встрече с Путиным: «На моих глазах Россия стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, но мы обязательно победим»