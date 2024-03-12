Фрида Карлссон о политических взглядах Степановой: «Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Швеции жен Фрида Карлссон Вероника Степанова Лыжи

Фрида Карлссон высказалась о политических взглядах Вероники Степановой.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 присутствовала на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию 29 февраля. 

«Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны», – написала Степанова.

«Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили и какую точку зрения она приобрела в семье. Но я, во всяком случае, ничего из этого не поддерживаю», – сказала шведская лыжница, чемпионка мира. 

Вероника Степанова на встрече с Путиным: «На моих глазах Россия стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, но мы обязательно победим»

104 комментария
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Безотносительно фигуры Степановой и её безумия.

Конкретно в этой фразе: "Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны" что не так?

Замените "России" на "США, Германии, Израиля", и мы не услышим осуждение. А тут вдруг про воспитание и неправильную точку зрения заговорили. Или я в чем-то не прав?
+178
-64
+114
А как её должны были растить и какую точку зрения она должна была приобрести? Ненавидеть Россию, обожать Каспарова и восхвалять заднеприводные ценности?
Тут 50% на сайте таких...
+126
-88
+38
- Это невозможно понять. Не знаю, как ее растили и какую точку зрения она приобрела в семье. Но я, во всяком случае, ничего из этого не поддерживаю.
- Из чего - из этого?
- Ну из этого, того. Говорю же - невозможно понять. Я не знаю, какую точку зрения она приобрела, но я на всякий случай не поддерживаю.

Вот примерно так это выглядит после прочтения.
+43
-13
+30
Ответ James Soften
Комментарий удален модератором
Тебя так волнует, как к нам(тебе лично) относятся на западе? Мне, например, вообще параллельно
+48
-28
+20
Ответ Alcibiades
Комментарий удален модератором
>между Европой от Лиссабона до Владивостока
Такой выбор был максимум только в головах европейских палеоконсерваторов и наивных российских прозападных либералов.
+39
-19
+20
То есть присутствовать в Стокгольме на приеме короля/королевы Швеции для Фриды - это не честь и не гордость? Тогда я тоже не знаю, как ее растили в семье, и какую точку зрения она для себя сформировала. Видимо, за деньги готова все что угодно сказать, ну ок)
+40
-21
+19
Ответ Лев Бабенко
Безотносительно фигуры Степановой и её безумия. Конкретно в этой фразе: "Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны" что не так? Замените "России" на "США, Германии, Израиля", и мы не услышим осуждение. А тут вдруг про воспитание и неправильную точку зрения заговорили. Или я в чем-то не прав?
Ну так есть их мнение и неправильное, при этом они постоянно рассказывают про демократию, мультикультурность и прочее)
+23
-5
+18
Ответ Sergey
Комментарий удален модератором
Вы доллар по 200 ещё в 2022 обещали. И где он?))
+23
-7
+16
– А вот если бы ее растили в настоящей шведской семье, она бы получила совсем другое воспитание, – добавила Карлссон.
+35
-22
+13
Ответ Alestern
конечно зомбированным шведам (и им подобным) трудно понять истину )..
Так и нам не понять их трогательное отношение к различным акциям в поддержку лгбт, например, в футболе, надеть капитанскую повязку радужного цвета и т.д
+16
-8
+8
Ответ Russ Ivan
А как её должны были растить и какую точку зрения она должна была приобрести? Ненавидеть Россию, обожать Каспарова и восхвалять заднеприводные ценности? Тут 50% на сайте таких...
Ошибка насчёт 50%. Это просто такое впечатление, потому что подобные товарищи обычно очень активные. На деле их незначительный процент. Подобных недовольных "за всё хорошее и против всего плохого" в любой стране плюс минус одинаково. На деле они ничего из себя не представляют, максимум на что способны, так это в интернете протестовать и бороться с режимом дизлайками ;)
К сожалению, никакой вменяемой оппозиции у нас нет)
+13
-5
+8
- А как Вы относитесь к монархии в 21 веке, вступлению Швеции в НАТО, что грозит перспективой участия страны в глобальном конфликте, сжиганию священных книг под защитой полиции? Ну и, наконец, к тому, что белых шведов становится всё меньше?
- Это поддерживает Степанова?
- Скорее всего, нет.
- Тогда я поддерживаю, конечно.
+11
-3
+8
Ответ Russ Ivan
А как её должны были растить и какую точку зрения она должна была приобрести? Ненавидеть Россию, обожать Каспарова и восхвалять заднеприводные ценности? Тут 50% на сайте таких...
Или, например, ненавидеть коррупцию, обожать Пушкина и восхвалять ценности гуманизма, взаимоуважения.
+12
-5
+7
Ответ Лев Бабенко
Безотносительно фигуры Степановой и её безумия. Конкретно в этой фразе: "Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны" что не так? Замените "России" на "США, Германии, Израиля", и мы не услышим осуждение. А тут вдруг про воспитание и неправильную точку зрения заговорили. Или я в чем-то не прав?
А в чём "побеждающей"?
+20
-13
+7
Конечно не понять. Веронику воспитывали мама с папой, а не "родитель номер 1" с "родителем номер 2" . 😄
+16
-9
+7
Ответ Филипп Черненко
Комментарий скрыт
На который плевали многие страны. Например штаты приняли специальный "Закон о защите американских военнослужащих", запрещающий сотрудничество с судом в Гааге.
Более того, там написано что "... разрешается применение необходимых и надлежащих мер для освобождения любого американского гражданина либо граждан из числа союзников США, задержанных на территории какого-нибудь государства по ордеру МУС..."
+11
-4
+7
Ответ James Soften
Комментарий удален модератором
Если на то пошло, стране "третьего рейха" в 30-е и 40-е рукоплескала вся Европа! Разве нет?
Сильных или боятся, или уважают и завидуют. Степанова ничего криминального не сказала или не сделала.
+16
-10
+6
А у других российских спортсменов высказывания сильно отличаются? А иностранные спортсмены имеют иные взгляды, потому что они лучше разбираются в политике или потому что их местная пропаганда отличается? Какой смысл им задавать политические вопросы?
+11
-5
+6
конечно зомбированным шведам (и им подобным) трудно понять истину )..
+44
-39
+5
Ответ Sergei Zakharov
Комментарий скрыт
Степанова сочла за честь попасть на выступление главы страны, только и всего.
+6
-1
+5
Ответ Russ Ivan
А как её должны были растить и какую точку зрения она должна была приобрести? Ненавидеть Россию, обожать Каспарова и восхвалять заднеприводные ценности? Тут 50% на сайте таких...
50%? Думаю, куда больше
+5
0
+5
Ответ Лев Бабенко
Безотносительно фигуры Степановой и её безумия. Конкретно в этой фразе: "Огромная честь для любого гражданина России – присутствовать в этом зале. Сегодня я увидела и услышала сильного президента побеждающей страны" что не так? Замените "России" на "США, Германии, Израиля", и мы не услышим осуждение. А тут вдруг про воспитание и неправильную точку зрения заговорили. Или я в чем-то не прав?
"вынипанимаити. этадругое"

Стоит уже привыкнуть, что эта мантра засела в головах определённого процента людей. Одни и те же слова или поступки они могут как критиковать, так и хвалить - всё зависит от автора этих слов/поступков. Если этот автор им нравится и они его взгляды разделяют - значит поступок/слова хорошие. И наоборот.
К сожалению всё меньше людей осуждают именно конкретные слова или поступки, а не человека. Для них даже если он скажет "2х2=4", это будет беспросветное враньё, которое они тут же осудят и накатают что это всё неправда, пропаганда и пр.
+9
-4
+5
Всего -то растили Степанову не в шведской семье
+6
-2
+4
Ответ Джанлука Нальюка
Комментарий скрыт
В этом их проблема. Вы бывали на окраинах Стокгольма? Я уж молчу про другие города.
Видели там шведов "шведской сборки"?
Я вот бывал. Чувствуешь себя как в северной Африке. Страны Магриба+некоторое количество из остальной Африки. Со своими порядками.
+4
0
+4
плюс. если считаете Петра Первого великим государем Российским.
а ведь он начал войну с Швецией, современным языком можно назвать его оккупантом, ведь земли занял которые дали выход к морю
а ещё смутьянов в темницы сажал , боярам бороды рубил, то есть устраивал политические репрессии , что бы укрепить государственность.
Вопрос - а чем Путин тогда плохой?))))))
+9
-5
+4
За патриотический запой отлично платят, ничего личного, просто у нас ныне такой бизнес организовали.
+15
-11
+4
ципсота уже старается))) все по чесноку. вам оскар, нам авдеевка.
+25
-21
+4
какого навального высказывание какой-то шведки на политические темы записано в главные новости?
+6
-3
+3
Ответ Sergei Zakharov
Комментарий скрыт
Ничёсе, а король это типа богом поставленный и он круче поэтому - это ты на это намекаешь?
+4
-1
+3
Ответ mr_orange
Ну королева Швеции на Финляндию и Норвегию не нападает, например. Чувствуете разницу?
А в Финляндии шведский язык официальный - чувствуете разницу?
+4
-1
+3
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