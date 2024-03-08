«Безопасность должна быть в приоритете». Минспорт проанализирует обстоятельства массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся

Минспорт проведет проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде.

Завал случился во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Часть спортсменок, попавших в него, получила травмы – известно о черепно-мозговой травме у одной лыжницы и переломе руки у другой.

Соревнования проходят на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в поселке Эсто-Садок возле Сочи.

«Во время масс-старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло ЧП. Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость, и спортсменки получили травмы и ушибы.

Минспорт России совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований.

Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и будут приняты соответствующие меры. Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», – заявили в министерстве.

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