«Безопасность должна быть в приоритете». Минспорт проанализирует обстоятельства массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Спартакиада Министерство спорта России Лыжи

Минспорт проведет проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде.

Завал случился во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Часть спортсменок, попавших в него, получила травмы – известно о черепно-мозговой травме у одной лыжницы и переломе руки у другой. 

Соревнования проходят на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в поселке Эсто-Садок возле Сочи.

«Во время масс-старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло ЧП. Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость, и спортсменки получили травмы и ушибы.

Минспорт России совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований.

Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и будут приняты соответствующие меры. Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», – заявили в министерстве.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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23 комментария
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Матыцин: мы проанализировали ситуацию. Все это случилось из-за беспрецедентного давления запада на российский спорт
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И после этого Вяльбе продолжит расхваливать наши внутренние соревнования.
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Признают туман террористической субстанцией интересно?
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Грубое слово ребенку скажи - штраф, тюрьма...А тут вред здоровью нанесен - Вяльбе: "ничего страшного..." Не удивлюсь, если все спустят на тормозах...
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Эта ситуация была бы ужасной сама по себе, но с поспешными высказываниями Вяльбе (сами виноваты, стоять на лыжах не умеют), становится отвратительной.
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Ждать и анализировать наши чинуши научились лучше всех.Работать пусть другие.
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«Безопасность должна быть в приоритете».
Одни лозунги((
И где же был этот "приоритет",когда было разрешено в жуткую погоду, при такой видимости(туман) проводить масстарт?!
Где на некоторых спусках скорость достигала 80 км/час?!!
Однозначно, сделают виновным водителя ретрака, который чистил трассу ((
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Феерическая безответственность организаторов! В такую погоду разрешить масс старт на реально сложной и опасной трассе! Да ещё не опытным лыжницам...
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Тут уголовное дело надо заводить, прокуратуру подключать
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Обязательно нужно комиссию создать
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Ждём вмешательства Бастрыкина!
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Сейчас разберутся,проведут расследование и назначат виновным "ТУМАН"
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Ответ radio_weiss
Эта ситуация была бы ужасной сама по себе, но с поспешными высказываниями Вяльбе (сами виноваты, стоять на лыжах не умеют), становится отвратительной.
А знаете, почему она сразу же, не зная подробностей, так ответила? Потому что стая обязана защищать своих. И своими в этой ситуации для Вяльбе стали чиновники, а не пострадавшие дети.
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Все причастные к организации мероприятия, будут награждены, поощрены и повышены. Мы же ведь своих не бросаем.
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Никто не сомневается, мистер, что виноват будет какой-нибудь ратрак или погода в Сочи. Мы уже проходили подобное, когда полсезона в этом городе, чертову погоду обвинили в ужасном состоянии футбольного поля.
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Ответ Al561
Тут уголовное дело надо заводить, прокуратуру подключать
Вроде Вяльбе ответственная. Уже списали на погоду.
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А это были дети? Онижеребенки.
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Были там пару лет назад на канатке на газпроповском этом комплексе. Садились в кабинку. Нормальная была погода, даже солнце пробивалось. Видимость хорошая. На первом же подъеме начался фильм Мгла) Резко появился туман, видимость упала вообще до нуля. Чисто ежики в тумане. Ни под собой ни по сторонам ничего не видно кроме редких силуэтов деревьев. Лыжную трассу увидели на обратном пути и подумали, как они в таких условиях вообще катаются.
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