«Безопасность должна быть в приоритете». Минспорт проанализирует обстоятельства массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся
Минспорт проведет проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде.
Завал случился во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Часть спортсменок, попавших в него, получила травмы – известно о черепно-мозговой травме у одной лыжницы и переломе руки у другой.
Соревнования проходят на трассе лыжно-биатлонного комплекса «Лаура» в поселке Эсто-Садок возле Сочи.
«Во время масс-старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло ЧП. Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость, и спортсменки получили травмы и ушибы.
Минспорт России совместно с ФЦПСР (Федеральным центром подготовки спортивного резерва), региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований.
Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и будут приняты соответствующие меры. Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете», – заявили в министерстве.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
Мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде учащихся: «Трасса просто дерьмо, организаторы угробили детей. Требую наказать всех!»
Одни лозунги((
И где же был этот "приоритет",когда было разрешено в жуткую погоду, при такой видимости(туман) проводить масстарт?!
Где на некоторых спусках скорость достигала 80 км/час?!!
Однозначно, сделают виновным водителя ретрака, который чистил трассу ((