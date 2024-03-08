Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде учащихся: «Это был ужас, просто мясорубка. Трасса – каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров»

Участницы лыжного масс-старта на Спартакиаде рассказали о массовом завале.

Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Соревнования проходят на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи.

Некоторые спортсменки в результате происшествия получили травмы.

«Непонятно, зачем за полчаса до нашего старта запустили ратрак. Он прижал весь снег, трасса стала сырой, заледеневшей. Со спуска упали, наверное, все. У кого-то дошло до серьезных травм – прям открытых переломов.

Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло – проскочил. А кто-то нет. Это очень жестко. Трасса: каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров. Со спуска едешь, а куда – не понимаешь. И чего ожидать, не знаешь.

Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки. Ты за них запинаешься, улетаешь... Там у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – полный капец...

Мы-то не пострадали. Инвентарь вроде живой. Ну, плечо болит, рука разодрана, ноги, комбезы все порвали. Но все равно неприятно», – рассказали Sports.ru Мария Русаловская и Дарья Малахова.

Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»