Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде учащихся: «Это был ужас, просто мясорубка. Трасса – каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров»
Участницы лыжного масс-старта на Спартакиаде рассказали о массовом завале.
Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Соревнования проходят на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи.
Некоторые спортсменки в результате происшествия получили травмы.
«Непонятно, зачем за полчаса до нашего старта запустили ратрак. Он прижал весь снег, трасса стала сырой, заледеневшей. Со спуска упали, наверное, все. У кого-то дошло до серьезных травм – прям открытых переломов.
Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло – проскочил. А кто-то нет. Это очень жестко. Трасса: каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров. Со спуска едешь, а куда – не понимаешь. И чего ожидать, не знаешь.
Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки. Ты за них запинаешься, улетаешь... Там у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – полный капец...
Мы-то не пострадали. Инвентарь вроде живой. Ну, плечо болит, рука разодрана, ноги, комбезы все порвали. Но все равно неприятно», – рассказали Sports.ru Мария Русаловская и Дарья Малахова.
Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»
Из серии ЦАРЬ хороший - БОЯРЕ плохие 🤦🏼♂️
Правда возникает вопрос - зачем царь себя такими боярами окружил ?! 🤷🏼♂️
Ну, по поводу низкого уровня участников: кто то рассчитывал, что в спартакиаде школьников будут ЗМС участвовать???
Это в твоей голове - "получается"... Потому, что хочешь, чтоб все проблемы решал какой-нибудь "царь"...