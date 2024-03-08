Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде учащихся: «Это был ужас, просто мясорубка. Трасса – каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Спартакиада Лыжи

Участницы лыжного масс-старта на Спартакиаде рассказали о массовом завале.

Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Соревнования проходят на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи.

Некоторые спортсменки в результате происшествия получили травмы. 

«Непонятно, зачем за полчаса до нашего старта запустили ратрак. Он прижал весь снег, трасса стала сырой, заледеневшей. Со спуска упали, наверное, все. У кого-то дошло до серьезных травм – прям открытых переломов.

Это ужас был. Просто мясорубка. Кому-то повезло – проскочил. А кто-то нет. Это очень жестко. Трасса: каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров. Со спуска едешь, а куда –  не понимаешь. И чего ожидать, не знаешь.

Проезжаешь чуть ближе, и в тумане валяются девочки. Ты за них запинаешься, улетаешь... Там у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – полный капец...

Мы-то не пострадали. Инвентарь вроде живой. Ну, плечо болит, рука разодрана, ноги, комбезы все порвали. Но все равно неприятно», – рассказали Sports.ru Мария Русаловская и Дарья Малахова. 

Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Так Вяльбе же уже пояснила что вы просто плохие спортсмены, а организаторы тут не при делах.
+74
-4
+70
Вы там давайте, начальство то не подставляйте! Извинитесь и признайте что вы просто слабые
+48
-1
+47
За такую организацию соревнований надо уголовное дело заводит
+38
-1
+37
Где Степанова с рассказами, что соревнования в России проводят на высшем уровне?
+36
-3
+33
У вас уровень низкий ,вам же все объяснил большой босс!
+31
-1
+30
Надеюсь Машу и Дашу не отстранят, пожизненно, за то, что сказали правду.👏
+13
-1
+12
Ответ Юрий Баканов
Комментарий удален модератором
Получается виноваты ВСЕ - кроме Вяльбе ?! 🤦🏼‍♂️
Из серии ЦАРЬ хороший - БОЯРЕ плохие 🤦🏼‍♂️
Правда возникает вопрос - зачем царь себя такими боярами окружил ?! 🤷🏼‍♂️
+11
-2
+9
Ответ Вячеслав Лобачев
За такую организацию соревнований надо уголовное дело заводит
Ща Бастрыкин и заведёт дело на пострадавших лыжниц 😜😜😜
+8
-2
+6
в России работает только один принцип , я начальник-ты дурак, ты начальник-я дурак! так и живём...
+6
-2
+4
Ничего страшного, сказала одна баба.
+4
0
+4
Ответ Юрий Баканов
Комментарий удален модератором
а вы точно спортсменок хотели на этой трассе готовить или суповой набор?
+3
0
+3
Вяльбе не нашла получше место для школьниц, чем южная трасса?
+3
0
+3
Ответ Timur Gabdullin
Так Вяльбе же уже пояснила что вы просто плохие спортсмены, а организаторы тут не при делах.
Справедливости ради,- Вяльбе про "организаторов" ничего не говорила... Выдумывать не надо.
Ну, по поводу низкого уровня участников: кто то рассчитывал, что в спартакиаде школьников будут ЗМС участвовать???
+3
0
+3
Ответ Юрий Баканов
Комментарий удален модератором
:))
+2
0
+2
Ппц сколько злорадства.
+3
-1
+2
Ответ Юрий Баканов
Комментарий удален модератором
вы готовите?
+1
0
+1
Ответ Юрий Баканов
Комментарий удален модератором
вяльбе наверно наказ президента выполняла . Все должны заниматься спортом.
+1
0
+1
Ответ Lanc
Где Степанова с рассказами, что соревнования в России проводят на высшем уровне?
Подождите, надо речь подготовить, не так сразу
+1
0
+1
Ответ kost68
Комментарий удален модератором
Ну, давай уже, всё сюда вали. Что ограничился чемпионатами мира, да "лимпиадами" ?
0
0
0
Ответ Вячеслав Лобачев
За такую организацию соревнований надо уголовное дело заводит
Комментарий удален модератором
Ответ Юрий Баканов
вяльбе в туман,медалей 20-30 выиграла,поэтому она чемпионка и мира и олимпиады.....а это 100% курицы
Да всё правильно говоришь, помню с итальянкой Бельмондо постоянно в тумане рубились.
0
0
0
Ответ Юрий Баканов
Комментарий удален модератором
Лена разлогинься уже и иди худей, умнеть советовать поздно....
0
0
0
Ответ Харламов Никита
Получается виноваты ВСЕ - кроме Вяльбе ?! 🤦🏼‍♂️ Из серии ЦАРЬ хороший - БОЯРЕ плохие 🤦🏼‍♂️ Правда возникает вопрос - зачем царь себя такими боярами окружил ?! 🤷🏼‍♂️
Ты везде "царя" примешиваешь???
Это в твоей голове - "получается"... Потому, что хочешь, чтоб все проблемы решал какой-нибудь "царь"...
0
0
0
Ответ Юрий Баканов
вяльбе в туман,медалей 20-30 выиграла,поэтому она чемпионка и мира и олимпиады.....а это 100% курицы
Комментарий удален модератором
Ответ Timur Gabdullin
Так Вяльбе же уже пояснила что вы просто плохие спортсмены, а организаторы тут не при делах.
Комментарий удален модератором
Суд и тюрьма ждет виновных.
0
0
0
😱
0
0
0
Тут мясорубка, там мясорубка. Что-то много крови в последнее время
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий