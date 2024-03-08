Мама лыжницы, попавшей в завал на Спартакиаде учащихся: «Трасса просто дерьмо, организаторы угробили детей. Требую наказать всех!»

Мать одной из лыжниц, попавших в завал, потребовала наказать организаторов гонок.

Ранее в масс-старте девушек на Спартакиаде учащихся произошел массовый завал. Некоторые спортсменки получили травмы – известно о черепно-мозговой травме у одной лыжницы и переломе руки у другой.

Соревнования проходят в поселке Эсто-Садок Краснодарского края.

«У меня пострадала дочь, сейчас едем на МРТ. Перед моей дочерью на спуске упала девочка, после чего начался завал.

Еще вчера на этом спуске спортсмены разгонялись до скорости 80 км/ч! Вы понимаете это? На тренировке уже падали люди, один мальчик сломал палец.

Трасса просто дерьмо! Она растаяла, там рыхлый снег, а перед соревнованиями еще прошли ратраком. Из снега получился лед! Кому пришла идея проводить там гонку среди детей?

Почему старшие спортсмены бегают в другом месте? У нас есть куча мест: Тюмень, Малиновка и так далее, почему мы не там? А нас бегут в горах, тут становится плохо, они теряют сознание из‑за нехватки кислорода. Самочувствие у всех ужасное. Корю себя, что не уберегла.

У меня просто не укладывается в голове, как они допустили на такой опасный спуск девочек в масс‑старт? Спуск очень опасный, а многие 2006-2007 годов рождения еще ни разу не бегали масс-старты.

Они (организаторы) рискнули здоровьем детей! Просто угробили детей! Одна девочка приехала на финиш с окровавленной головой, кровь каплями текла по лбу. Кого‑то на носилках уносили.

Я это просто произносить не могу: у кого-то кость торчала. Господи, открытый перелом руки! Приехало несколько скорых... устроили не знаю что. Лишили здоровья.

Требую наказать всех! Очень хочется, чтобы министерство решило этот вопрос. У меня еще есть сын, я не хочу, чтобы и он когда‑нибудь попал в такую ситуацию.

У тренеров было недовольство изначально. Все говорили, что нельзя детей на такую высоту пускать, это же просто школьники.

Не все девочки владеют техникой спуска. Их так еще выстроили тонким паровозом. Если на спуске падаешь – это все», – сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»