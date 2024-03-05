Норвежский горнолыжник Бротен будет выступать за Бразилию. Ранее он объявлял о завершении карьеры в 23 года из-за конфликта с федерацией

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен будет выступать за Бразилию.

Об этом сообщает канал TV2 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Ожидается, что 23-летний спортсмен официально объявит о своем решении в четверг на пресс-конференции.

Бротен пять раз побеждал на этапах Кубка мира по горным лыжам, а в прошлом сезоне стал обладателем Малого хрустального глобуса в слаломе. В октябре он объявил о завершении карьеры после конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за имиджевых прав.

Мать Бротена – гражданка Бразилии. По информации TV2, спортсмену еще нужно получить разрешение от норвежской федерации, но та не намерена препятствовать переходу.

Менеджер сборной Норвегии по связям с общественностью Эспен Графф отказался комментировать ситуацию до заявлений самого Бротена.