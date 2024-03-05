Норвежский горнолыжник Бротен будет выступать за Бразилию. Ранее он объявлял о завершении карьеры в 23 года из-за конфликта с федерацией

Теги горные лыжи Федерация лыжных видов спорта Норвегии сборная Норвегии (горные лыжи) Лукас Бротен сборная Бразилии Лыжи

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен будет выступать за Бразилию.

Об этом сообщает канал TV2 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Ожидается, что 23-летний спортсмен официально объявит о своем решении в четверг на пресс-конференции.

Бротен пять раз побеждал на этапах Кубка мира по горным лыжам, а в прошлом сезоне стал обладателем Малого хрустального глобуса в слаломе. В октябре он объявил о завершении карьеры после конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за имиджевых прав.

Мать Бротена – гражданка Бразилии. По информации TV2, спортсмену еще нужно получить разрешение от норвежской федерации, но та не намерена препятствовать переходу.

Менеджер сборной Норвегии по связям с общественностью Эспен Графф отказался комментировать ситуацию до заявлений самого Бротена.

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10 комментариев
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Это как если бы молодой и перспективный Винисиус захотел выступать за сборную России.
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Ответ Vakhore
Норвегия - страна терпил
Надо было его предателем объявить, как мы любим
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в лыжах уже не мало норвежцев смешанного происхождения, которые соревнуются за сборные стран, откуда их предки-иммигранты!
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Лусио Бротеньо
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Ждём олимпийского чемпиона в лыжах от Бразилии!
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Да уж, где Бразилия и где горные лыжи…
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Что у них в Норвегия за федерация лыжных видов такая? Постоянно с ней кто-то конфликтует.
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Победитель Кубка мира по горным лыжам из Бразилии - звучит заманчиво !
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Ответ MikhaL
Да уж, где Бразилия и где горные лыжи…
Вот где: https://icon-estetic.ru/gornolyzhnye-kurorty-brazilii-sklony-v-tropikax-i-surfing.html
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