Горнолыжник Лукас Бротен завершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен объявил о завершении спортивной карьеры.

Причиной стал конфликт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за имиджевых прав. Недавно Бротен был уведомлен о штрафе за рекламную кампанию, которую провел со шведским брендом одежды.

«Я сдаюсь. Впервые как минимум за полгода я счастлив и впервые за много лет чувствую себя свободным. Любой, кто со мной знаком, знает, что свобода — один из моих величайших источников успеха и радости.

Решение я принял около месяца назад. Но еще весной я понял, что надежды, что я смогу реализовать свои мечты и добиться целей, работая так, становится все меньше.

Я хочу подчеркнуть, что ухожу не в знак протеста или из мстительности. Я ухожу, потому что хочу все время делать только то, что делает меня счастливым», – сказал Бротен на пресс-конференции.

Бротену 23 года, на его счету пять побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. В прошлом сезоне он стал обладателем малого Хрустального глобуса в слаломе.