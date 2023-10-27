Горнолыжник Лукас Бротен завершил карьеру в 23 года из-за конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии

Теги горные лыжи Федерация лыжных видов спорта Норвегии сборная Норвегии (горные лыжи) Лукас Бротен Лыжи

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен объявил о завершении спортивной карьеры.

Причиной стал конфликт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии из-за имиджевых прав. Недавно Бротен был уведомлен о штрафе за рекламную кампанию, которую провел со шведским брендом одежды.

«Я сдаюсь. Впервые как минимум за полгода я счастлив и впервые за много лет чувствую себя свободным. Любой, кто со мной знаком, знает, что свобода — один из моих величайших источников успеха и радости.

Решение я принял около месяца назад. Но еще весной я понял, что надежды, что я смогу реализовать свои мечты и добиться целей, работая так, становится все меньше. 

Я хочу подчеркнуть, что ухожу не в знак протеста или из мстительности. Я ухожу, потому что хочу все время делать только то, что делает меня счастливым», – сказал Бротен на пресс-конференции. 

Бротену 23 года, на его счету пять побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту. В прошлом сезоне он стал обладателем малого Хрустального глобуса в слаломе.

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13 комментариев

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Andreir888
Всё-таки яйца у тамошних ребят на месте!💪
+7
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velesss
Браво, уважаю таких решительных ребят, которые могут послать чинуш далеко и надолго и заниматься собой, самому строить свою жизнь и не вкалывать на состарившихся "бессербергов и далинов". К сожалению, уважаемый мной лыжник И. Клэбо, на это не решился, жаль
+5
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Вегетарианец_
Мягко говоря, неожиданно. Большущий талант, провел очень классный прошлый сезон и тут такое...
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Щеглот
Хахаха, а Мустерман говорил что они создали мощную коалицию)) Один мощный уже минуснулся)
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Это заставит задуматься федерацию. Ну а Лукас, думаю, вернётся к ЧМ 2025 года.
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SkierNSK
Ответ gerr_max
Мощно... А ведь очень сильный в технических дисциплинах. Думал в воскресенье на этапе КМ увижу его. Может остынет и вернётся через год. А внучка так не психанет, кстати?)
Клэбо его спонсор (потративший на него в три раза меньше, чем COOP платил Нортугу), который за последние два года потерял треть своего состояния из 6 млрд $, заставил рекламировать КУР 🤣, причём фирму - основного конкурента спонсора сборной, хотя у него огромная бизнес-империя с кучей направлений, тем самым наплевав на интересы самого Клэбо. Сейчас Клэбо с гордостью заявил, что он рад участвовать в спасении кур, так как они составляют значительную часть его рациона 🤣 Так что сомнительно, скорее можно ожидать, что он вскоре появится в костюме петуха, если спонсор посчитает это нужным для рекламы.
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evgeniy
Ответ gerr_max
Мощно... А ведь очень сильный в технических дисциплинах. Думал в воскресенье на этапе КМ увижу его. Может остынет и вернётся через год. А внучка так не психанет, кстати?)
Внучка сказал:- "дело не в деньгах." ( А в их количестве) .))
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zloi_toni
Ответ SkierNSK
Клэбо его спонсор (потративший на него в три раза меньше, чем COOP платил Нортугу), который за последние два года потерял треть своего состояния из 6 млрд $, заставил рекламировать КУР 🤣, причём фирму - основного конкурента спонсора сборной, хотя у него огромная бизнес-империя с кучей направлений, тем самым наплевав на интересы самого Клэбо. Сейчас Клэбо с гордостью заявил, что он рад участвовать в спасении кур, так как они составляют значительную часть его рациона 🤣 Так что сомнительно, скорее можно ожидать, что он вскоре появится в костюме петуха, если спонсор посчитает это нужным для рекламы.
С тех пор, как в команде был Петер, Соглашение менялось несколько раз.
Сейчас версия та, которая принята 1 или 2 года назад. Именно поэтому в Ливиньо собрался Бьервиг, который сначала согласился на Стандартное Соглашение, а потом передумал.
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ SkierNSK
Клэбо его спонсор (потративший на него в три раза меньше, чем COOP платил Нортугу), который за последние два года потерял треть своего состояния из 6 млрд $, заставил рекламировать КУР 🤣, причём фирму - основного конкурента спонсора сборной, хотя у него огромная бизнес-империя с кучей направлений, тем самым наплевав на интересы самого Клэбо. Сейчас Клэбо с гордостью заявил, что он рад участвовать в спасении кур, так как они составляют значительную часть его рациона 🤣 Так что сомнительно, скорее можно ожидать, что он вскоре появится в костюме петуха, если спонсор посчитает это нужным для рекламы.
Соглашение Петросяна с СООП было многолетним, в районе 5-6 лет кажется, а у Клэбо лишь на 1 год. Получается, в переложении на временную шкалу, у Йоханнеса вышло намного выгоднее договориться со своим продуктовым спонсором, чем у синяка Петьки. При нём такого не было, приходилось на коленях ползать за гроши перед корпорациями ))
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gerr_max
Ответ Йенс Мустерманн
Это заставит задуматься федерацию. Ну а Лукас, думаю, вернётся к ЧМ 2025 года.
За другую страну только.
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