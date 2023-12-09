«Другие спортсмены тоже готовы идти на компромиссы. Каждому хочется ухватить кусок пирога». Горнолыжник Кристофферсен о соглашении Клэбо с федерацией

Норвежский горнолыжник усомнился в правильности соглашения Клэбо с федерацией.

Перед началом сезона девятикратный чемпион мира по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо и Федерация лыжного спорта Норвегии договорились о соглашении, по которому спортсмен освобождается от контрактных обязательств федерации в те дни, когда не участвует в гонках. При этом ему разрешают выступать на Кубке мира.

«Не буду ввязываться в споры или говорить что-либо сгоряча, но я не в курсе, соответствует ли соглашение Клэбо законам и правилам лыжной федерации. Ведь если ты отказался от места в сборной, то тебя не допускают до Кубка мира.

Я уверен, что большинство других спортсменов тоже готовы идти на компромиссы. Никто не хочет забрать себе все. Но, разумеется, каждому хочется ухватить кусок пирога, в этом нет сомнений. Но есть большая разница между 30 процентами от чего-то и 100 процентами от ничего», – сказал двукратный чемпион мира по горным лыжам из Норвегии Хенрик Кристофферсен.

Клэбо отметил, что весной может вернуться к обсуждению этого соглашения.

«Соглашение было разработано федерацией. На этот год условия таковы, а весной мы обдумаем следующие шаги. Думаю, сейчас все сосредоточены на спорте, насколько это возможно, и на том, чтобы побеждать в лыжных гонках. Поэтому я думаю, весной мы вернемся к этому вопросу», – сказал Клэбо.

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