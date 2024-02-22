Норвегия и еще 7 стран могут выйти из FIS и создать собственную лыжную лигу из-за конфликта при распределению медиаправ

Норвегия и еще 7 стран пригрозили выходом из FIS из-за конфликта с медиаправами.

Об этом сообщает NRK.

В июле 2023 года Международная федерация лыжных видов (FIS) подписала соглашение с маркетинговой компанией Infront о распределении прав на трансляции этапов Кубка мира с сезона-2026/27 по 2033 год включительно, согласно которому FIS будет полностью контролировать продажи медиаправ, а Infront будет предоставлять эксклюзивные услуги по реализации маркетинга.

Лыжные федерации Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении и Швейцарии объединились в коалицию «Снежинка» и отказались подписывать соглашение, так как оно не учитывает интересы национальных федераций.

Представители этих стран встретились с главой FIS Йоханом Элиашем, чтобы обсудить вопрос распределения медиаправ.

По информации NRK, если федерации и FIS не смогут прийти к соглашению, итогом конфликта может стать создание отдельной от FIS лыжной лиги.