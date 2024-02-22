Норвегия и еще 7 стран могут выйти из FIS и создать собственную лыжную лигу из-за конфликта при распределению медиаправ

Теги лыжные гонки FIS Федерация лыжных видов спорта Норвегии Федерация лыжных видов спорта Швеции Йохан Элиаш Лыжи

Норвегия и еще 7 стран пригрозили выходом из FIS из-за конфликта с медиаправами.

Об этом сообщает NRK. 

В июле 2023 года Международная федерация лыжных видов (FIS) подписала соглашение с маркетинговой компанией Infront о распределении прав на трансляции этапов Кубка мира с сезона-2026/27 по 2033 год включительно, согласно которому FIS будет полностью контролировать продажи медиаправ, а Infront будет предоставлять эксклюзивные услуги по реализации маркетинга.

Лыжные федерации Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении и Швейцарии объединились в коалицию «Снежинка» и отказались подписывать соглашение, так как оно не учитывает интересы национальных федераций. 

Представители этих стран встретились с главой FIS Йоханом Элиашем, чтобы обсудить вопрос распределения медиаправ. 

По информации NRK, если федерации и FIS  не смогут прийти к соглашению, итогом конфликта может стать создание отдельной от FIS лыжной лиги. 

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОПГ Снежинка?)
+31
-2
+29
Давно пора с ФИС что-то делать, потому что лыжный КМ только деградирует с каждым годом.
+15
0
+15
FIS некомпетентна, подобные конфликты - логичное следствие этого факта :)
+4
0
+4
Ответ Dinamik1
Нам это на руку.Пусть грызутся.
Да никто там не грызется. Одни выставили новые условия, другие их ещё не приняли. Обычный торг идёт. Просто большие дядьки с обеих сторон немного повыкручивают друг другу пальцы, да в итоге договорятся на "средних" условиях по типу "ни вашим, ни нашим"
Создание новых федераций - это всегда лютый гемморой, проще договориться.
+6
-2
+4
FIS доигрался, в итоге может потерять ЛГ.
+3
0
+3
Нам это на руку.Пусть грызутся.
+12
-9
+3
Сейчас торговаться будут до посинения.
Здесь ведь писали, что "выходить нельзя", "обратно не возьмут".
Если эти выходить собрались, то имеет смысл замутить ещё вариант. Коалиция "Льдинка". - Китай, Казахстан, Беларусь, Россия - будет ещё одна федерация.
Но думаю, что США с Канадой сейчас немного прижмут "Снежинку".
+5
-2
+3
И нам пора из FIS выходить. Останутся англичане, но и они также не будут участвовать в кубке мира, если нас пустят под нейтральным флагом.
+4
-2
+2
одна снежинка - еще не снег, еще не снег...
+3
-1
+2
Медиалыжи
+2
0
+2
СДД (сожрите друг друга)
+4
-3
+1
Ответ nikitachu
Хахахахах Беларусь может быть, но казахам и китайцем это зачем??? Неужели в России еще есть кольни, которые на полном серьезе считают что Китай наш союзник?
Казахстан ладно, там лыжная школа вроде нормальная. Уж с Беларусью потягаться смогут. Насчёт Китая - хз
+1
0
+1
Ответ Alex1104
Сейчас торговаться будут до посинения. Здесь ведь писали, что "выходить нельзя", "обратно не возьмут". Если эти выходить собрались, то имеет смысл замутить ещё вариант. Коалиция "Льдинка". - Китай, Казахстан, Беларусь, Россия - будет ещё одна федерация. Но думаю, что США с Канадой сейчас немного прижмут "Снежинку".
Хахахахах Беларусь может быть, но казахам и китайцем это зачем??? Неужели в России еще есть кольни, которые на полном серьезе считают что Китай наш союзник?
+4
-3
+1
Ответ Montenegro Serbian
Да никто там не грызется. Одни выставили новые условия, другие их ещё не приняли. Обычный торг идёт. Просто большие дядьки с обеих сторон немного повыкручивают друг другу пальцы, да в итоге договорятся на "средних" условиях по типу "ни вашим, ни нашим" Создание новых федераций - это всегда лютый гемморой, проще договориться.
Присоединяюсь к оценке.
+1
0
+1
Ответ nikitachu
Хахахахах Беларусь может быть, но казахам и китайцем это зачем??? Неужели в России еще есть кольни, которые на полном серьезе считают что Китай наш союзник?
А они входят в "Снежинку"?
А если уж из федерации выйдет вся эта "снежинка", то смысл в ней оставаться? Думаете, что предложенный мной набор стран слабее тех, кто останется в федерации в случае ухода "Снежинки"?
0
0
0
Ответ Никита Шумейко
Суперлига версия 2.0
Процессы запущены
0
0
0
Вслед за футбольной Суперлигой теперь лыжная, дальше - больше
0
0
0
Давно пора было. То, что FIS рулят горнолыжники - бред превосходной степени.
0
0
0
Торг, договорятся.
0
0
0
Давно пора. FIS явно болт положила на лыжные гонки.
Главное, чтобы в ОПГ "Снежинка" не трансформировались
0
0
0
Россию пусть возьмут! 👍
0
0
0
Лучше бы объединились в ... Союз.🙃 В таком случае Россия, и бывшие советские республики тоже вошли бы в него.😜😉
0
0
0
Ой, а это наверное другое?

Но в целом правильный шаг. Все это ассоциации надо гнать тряпками!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий