Норвегия и еще 7 стран могут выйти из FIS и создать собственную лыжную лигу из-за конфликта при распределению медиаправ
Норвегия и еще 7 стран пригрозили выходом из FIS из-за конфликта с медиаправами.
Об этом сообщает NRK.
В июле 2023 года Международная федерация лыжных видов (FIS) подписала соглашение с маркетинговой компанией Infront о распределении прав на трансляции этапов Кубка мира с сезона-2026/27 по 2033 год включительно, согласно которому FIS будет полностью контролировать продажи медиаправ, а Infront будет предоставлять эксклюзивные услуги по реализации маркетинга.
Лыжные федерации Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении и Швейцарии объединились в коалицию «Снежинка» и отказались подписывать соглашение, так как оно не учитывает интересы национальных федераций.
Представители этих стран встретились с главой FIS Йоханом Элиашем, чтобы обсудить вопрос распределения медиаправ.
По информации NRK, если федерации и FIS не смогут прийти к соглашению, итогом конфликта может стать создание отдельной от FIS лыжной лиги.
Создание новых федераций - это всегда лютый гемморой, проще договориться.
Здесь ведь писали, что "выходить нельзя", "обратно не возьмут".
Если эти выходить собрались, то имеет смысл замутить ещё вариант. Коалиция "Льдинка". - Китай, Казахстан, Беларусь, Россия - будет ещё одна федерация.
Но думаю, что США с Канадой сейчас немного прижмут "Снежинку".
А если уж из федерации выйдет вся эта "снежинка", то смысл в ней оставаться? Думаете, что предложенный мной набор стран слабее тех, кто останется в федерации в случае ухода "Снежинки"?
Главное, чтобы в ОПГ "Снежинка" не трансформировались
Но в целом правильный шаг. Все это ассоциации надо гнать тряпками!