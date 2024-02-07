Дмитрий Чернышенко: «Наследие Сочи-2014 продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей – как и задумывал Путин»

Теги Сочи-2014 Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Биатлон

Дмитрий Чернышенко высказался о наследии Олимпиады-2014 .

Вице-премьер России возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи.

«Олимпийские игры в Сочи принесли позитивные социальные и экономические изменения, дали серьезный толчок не только развитию массового спорта и спорта высших достижений, но и многих других сфер. Олимпийское наследие Сочи продолжает работать на регион и благо его жителей и гостей – как и задумывал президент Владимир Путин, когда впервые предложил провести зимнюю Олимпиаду в нашей стране.

Благодаря Играм в Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована. А Красная Поляна стала одним из лучших в Европе центров горнолыжного спорта. У нас нет так называемых «белых слонов»: все спортивные объекты используются для тренировок, проведения соревнований и других мероприятий.

Олимпиада стала визитной карточкой России, мы продемонстрировали всем ее гостеприимство, возможности и потенциал. Олимпийский проект заложил надежный фундамент будущего Сочи, а его наследием будут пользоваться еще многие поколения жителей страны», – сказал Чернышенко.

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7 комментариев
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А ещё Путин задумал Большой взрыв. Потом появилось всё сущее. Спасибо вам, Владим Василич!
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Как поменялся климат в регионе и куда делась вода расскажи лучше? Стадион полный на футбольных домашних матчах, да?
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Почему- то все олимпийские объекты оказались на территории, выделенной из территории города Сочи. Сейчас это называется поселок Сириус, федеральная территория.
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Например кладбище в Олимпийском парке?
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Каждый руководитель спешит отчитаться как в его зоне ответственности все хорошо, цветет, и плодоносит! А по факту ... как всегда!
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Какой мудрый руководитель.
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Ответ Agura
Почему- то все олимпийские объекты оказались на территории, выделенной из территории города Сочи. Сейчас это называется поселок Сириус, федеральная территория.
да и раньше это был Адлер.
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