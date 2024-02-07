Дмитрий Чернышенко о критике Сочи-2014: «России никогда не прощают успеха»

Теги Сочи-2014 МОК Дмитрий Чернышенко Томас Бах Лыжи

Дмитрий Чернышенко считает политику причиной критики Олимпиады-2014.

Вице-премьер России возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи.

«России никогда не прощают успеха. Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом. Все – и спортсмены, и члены МОК – говорили о высочайшем уровне ее подготовки и проведения. Глава МОК Томас Бах в своем финальном выступлении назвал наши Игры «безупречными».

Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к ее спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров.

К сожалению, на Западе спорт тесно переплетается с политикой, и сдает позиции с точки зрения своих базовых ценностей – честной спортивной борьбы и отсутствия дискриминации. Россия же выступает за справедливый спорт и поэтому проводит соревнования новых открытых форматов.

Изменились не столько сами люди, сколько их высказывания, они стали диаметрально противоположными. Это связано с политической ангажированностью спортивных организаций, и прежде всего Международного олимпийского комитета.

В последние годы МОК теряет спонсоров, а ведь это один из основных источников дохода комитета. Крупнейшие партнеры – традиционно в основном кампании из США и стран Запада. Конечно, такой истеблишмент влияет на то, что говорят и как себя ведут представители МОК.

При этом глава Международного олимпийского комитета, Томас Бах, сам в прошлом профессиональный спортсмен. И, по идее, ему должны быть близки олимпийские принципы. Но, к сожалению, нынешняя риторика этого спортивного чиновника самого высокого ранга свидетельствует об обратном», – отметил Чернышенко.

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9 комментариев
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Кому они всё это говорят?!
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Ответ bukvoed33
Кому они всё это говорят?!
стаду
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Елена Блиновская об уголовном деле: «Богатым людям никогда не прощают успеха».
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Ответ bukvoed33
Кому они всё это говорят?!
интервью ТАСС в связи с десятилетием со времён олимпиады. А спортс пилит на кусочки
+2
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Тогда хвалили, а за последние годы отношение изменилось.

Может, что случилось?
Да, плевать😅
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Ответ Артём Ларсон
стаду
вы уже прочитали и отреагировали.
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Ответ Артём Ларсон
стаду
но ведь он не украинцам говорит? ошибочка у вас
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Ответ bukvoed33
Кому они всё это говорят?!
Ну ты же прочитал? Значит тебе
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