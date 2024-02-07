Дмитрий Чернышенко о критике Сочи-2014: «России никогда не прощают успеха»

Дмитрий Чернышенко считает политику причиной критики Олимпиады-2014.

Вице-премьер России возглавлял оргкомитет Олимпийских игр в Сочи.

«России никогда не прощают успеха. Олимпиада в Сочи была по достоинству оценена международным сообществом. Все – и спортсмены, и члены МОК – говорили о высочайшем уровне ее подготовки и проведения. Глава МОК Томас Бах в своем финальном выступлении назвал наши Игры «безупречными».

Но мы видим, как за последние годы отношение к России и, в частности, к ее спортивным успехам изменилось. Это объясняется конъюнктурой и зависимостью МОК от финансирования со стороны западных спонсоров.

К сожалению, на Западе спорт тесно переплетается с политикой, и сдает позиции с точки зрения своих базовых ценностей – честной спортивной борьбы и отсутствия дискриминации. Россия же выступает за справедливый спорт и поэтому проводит соревнования новых открытых форматов.

Изменились не столько сами люди, сколько их высказывания, они стали диаметрально противоположными. Это связано с политической ангажированностью спортивных организаций, и прежде всего Международного олимпийского комитета.

В последние годы МОК теряет спонсоров, а ведь это один из основных источников дохода комитета. Крупнейшие партнеры – традиционно в основном кампании из США и стран Запада. Конечно, такой истеблишмент влияет на то, что говорят и как себя ведут представители МОК.

При этом глава Международного олимпийского комитета, Томас Бах, сам в прошлом профессиональный спортсмен. И, по идее, ему должны быть близки олимпийские принципы. Но, к сожалению, нынешняя риторика этого спортивного чиновника самого высокого ранга свидетельствует об обратном», – отметил Чернышенко.

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