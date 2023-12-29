Дмитрий Чернышенко: «Томас Бах сегодня занимает антироссийскую позицию. Диалог с ним представляется весьма непродуктивным»

Чернышенко заявил, что диалог с главой МОК Бахом сейчас будет непродуктивным.

« наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию.

Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет