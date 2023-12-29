Дмитрий Чернышенко: «Томас Бах сегодня занимает антироссийскую позицию. Диалог с ним представляется весьма непродуктивным»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Олимпийская сборная России Томас Бах Лыжи

Чернышенко заявил, что диалог с главой МОК Бахом сейчас будет непродуктивным.

«Томас Бах наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию.

Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В начале декабря Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что российских спортсменов, прошедших квалификацию в своих видах, допустят до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК, выпущенными в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

И какой теперь смысл в нашем олимпийском спорте? Его забрасывают деньгами, а другой мотивации нет

5 комментариев
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9 месяцев (с марта 2023) потребовалось чинушам, чтобы родить понимание, что само не рассосётся.
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Видно, что идет соревнование в самой любимой зрителями дисциплине - кто глубже и шибче... иди глубее и шибчее? Ну, кароче, все поняли. Участвуют в соревнованиях Чернышенко, Матыцын, Свищев, Винер, Вяльбе, Плющев, Карякин... Огласите весь список, пожалуйста.

Предлагаю делать ставки, кто победит в этих соревнованиях. Угадавший получит приз.
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Так не надо ныть и перекладывать из пустого в порожнее. Займитесь делом, развивайте ЗОЖ, любительский спорт и профессиональный спорт в рамках возможного.
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Самая антироссийская позиция у твоего начальника, и в этом корень всех бед
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Нашим чиновникам можно значит занимать антироссийскую позицию, а иностранным нельзя. У нас патент на это, да? Бессрочный?
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