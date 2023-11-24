Пеллегрино об отстранении россиян: «Один из главных принципов Олимпийской хартии – независимость спорта от политики. Мы должны ориентироваться на хартию»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Италии Федерико Пеллегрино Политика Лыжи

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался об отстранении россиян.

Российские лыжники не допускаются к международным стартам с февраля 2022 года.

– Ранее вы критически оценивали позицию скандинавов в отношении недопуска российских спортсменов.

– Да, потому что они настойчиво требуют каких-то этических санкций, которых не существует, поскольку одним из главных принципов Олимпийской хартии является независимость спорта от политики.

Поэтому я хотел бы еще раз повторить, что МОК призывает международные федерации тщательно рассмотреть вопрос участия спортсменов из России и Беларуси с точки зрения безопасности и нормального проведения соревнований.

На данный момент Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не готова открыть для них свои двери, потому что с учетом того, что происходит в мире, это было бы рискованно.

В то время как в других видах спорта, где с безопасностью все проще, например, в теннисе, допустить российских спортсменов не составляет проблем.

То, что у спортсменов, как и у всех людей, есть свои политические взгляды – это нормально. Лично я осуждаю все конфликты, происходящие в мире сегодня. Но нашим основным ориентиром должна оставаться Олимпийская хартия, – сказал чемпион мира 2017 года. 

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
Пожелаю Федерико побольше и подольше стоять на подиумах, особенно на верхней ступеньке.
Хороший парень, наш итальянец! )
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Line
а ничего, что хартией подтерлись уже все, кому не лень?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Опять хочу в Италию. А вы были в Италии? Нет, уже хотел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Phantom3000
Ответ Лизавета Анна -Мария
Пожелаю Федерико побольше и подольше стоять на подиумах, особенно на верхней ступеньке. Хороший парень, наш итальянец! )
Да дело не в том, что он «наш». Просто Пеле объективно прав.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Федя, так и пытаются отфильтровать россиян, которые неотделимы от политики. Как только отсортируют, всё будет по хартии, как ты любишь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Беспутин
Расскажи об этом Афгану, Сирии и Ливии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизавета Анна -Мария
Ответ Phantom3000
Да дело не в том, что он «наш». Просто Пеле объективно прав.
Наш- я имела ввиду, что тренировался в нашей команде.)
А насчёт его правоты- согласна конечно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий