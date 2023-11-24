Пеллегрино об отстранении россиян: «Один из главных принципов Олимпийской хартии – независимость спорта от политики. Мы должны ориентироваться на хартию»

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино высказался об отстранении россиян.

Российские лыжники не допускаются к международным стартам с февраля 2022 года.

– Ранее вы критически оценивали позицию скандинавов в отношении недопуска российских спортсменов.

– Да, потому что они настойчиво требуют каких-то этических санкций, которых не существует, поскольку одним из главных принципов Олимпийской хартии является независимость спорта от политики.

Поэтому я хотел бы еще раз повторить, что МОК призывает международные федерации тщательно рассмотреть вопрос участия спортсменов из России и Беларуси с точки зрения безопасности и нормального проведения соревнований.

На данный момент Международная федерация лыжных видов спорта ( ) не готова открыть для них свои двери, потому что с учетом того, что происходит в мире, это было бы рискованно.

В то время как в других видах спорта, где с безопасностью все проще, например, в теннисе, допустить российских спортсменов не составляет проблем.

То, что у спортсменов, как и у всех людей, есть свои политические взгляды – это нормально. Лично я осуждаю все конфликты, происходящие в мире сегодня. Но нашим основным ориентиром должна оставаться Олимпийская хартия, – сказал чемпион мира 2017 года.

Говорят, в отношении России МОК нарушает Олимпийскую хартию. Это правда?

Бах говорит, что отстранил Россию за нарушение олимпийского перемирия. Но единственное наказание за это – штраф Зевсу 🤷‍♂️