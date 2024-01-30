Николай Олюнин: «Когда мне предложили стать доверенным лицом Путина, для меня это стало очень приятным шоком»

Призер Сочи-2014 назвал приятным шоком предложение стать доверенным лицом Путина.

Ранее в список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ вошел серебряный призер Олимпиады-2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин.

«Когда мне предложили стать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, для меня это стало небольшим шоком. В то же время очень приятным шоком.

Понятно, что это очень большая зона ответственности. Планирую провести множество встреч с потенциальными избирателями кандидата в президенты страны Владимира Владимировича Путина. Так что впереди предстоит очень важная, серьезная работа.

У нас проходили масштабные соревнования – Олимпиада в Сочи, Универсиада в Красноярске. Во многом связываю эти грандиозные события с именем нашего президента, который все это организовал, реализовал, воплотил в жизнь. И в целом я вижу большую динамику в развитии нашей страны. Сегодня нет кандидата лучше, чем Владимир Владимирович Путин», – сказал Олюнин.