Николай Олюнин: «Когда мне предложили стать доверенным лицом Путина, для меня это стало очень приятным шоком»

Теги Сочи-2014 сноуборд Владимир Путин Олимпийская сборная России Универсиада сборная России (сноуборд) Николай Олюнин Лыжи

Призер Сочи-2014 назвал приятным шоком предложение стать доверенным лицом Путина.

Ранее в список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ вошел серебряный призер Олимпиады-2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин.

«Когда мне предложили стать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, для меня это стало небольшим шоком. В то же время очень приятным шоком.

Понятно, что это очень большая зона ответственности. Планирую провести множество встреч с потенциальными избирателями кандидата в президенты страны Владимира Владимировича Путина. Так что впереди предстоит очень важная, серьезная работа.

У нас проходили масштабные соревнования – Олимпиада в Сочи, Универсиада в Красноярске. Во многом связываю эти грандиозные события с именем нашего президента, который все это организовал, реализовал, воплотил в жизнь. И в целом я вижу большую динамику в развитии нашей страны. Сегодня нет кандидата лучше, чем Владимир Владимирович Путин», – сказал Олюнин.

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18 комментариев
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Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! (с)

Е. Шварц. "Голый король", 1934 год.

Почти 100 лет прошло, но как же все актуально!
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Коленька, ты, видимо, всю карьеру без шлема катался, да?
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А кто это? Для меня это тоже «шок». Обычно к за... солнцеликого абы кого не подпускали
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Ответ priova 2
А кто это? Для меня это тоже «шок». Обычно к за... солнцеликого абы кого не подпускали
Просто за последние годы список несколько поредел, пришлось доставать и из дальнего запаса)
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Сперва увидел SMS-оповещение о денежном переводе на счёт, а потом узнал, что вписали в доверенные лица. Классика!
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Других не нашли просто
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Пришло сразу сообщение на номер 900
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В тексте опечатка в фамилии. Вместо Ю должна быть Е
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Доверяй, но проверяй.
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А деньги не просили перевести?😏
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на радостях удалил себе все резцы, чтобы исключить любые неприятные моменты
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Когда кто-то из известных людей официально откажется быть доверенным лицом - это тоже для многих станет очень приятным шоком...
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Ну, за Олюниным там стоит маман, напичкавшая весь Красноярск и окрестности ларьками с бутербродами еще в 90-х. Маман крышевал один из местных авторитетов, записавшийся в чиновники. Колин дорогой и недоступный 90% россиян спорт тоже оплачивали таким же образом. И в РМОУ на учебу также определили.

Так и находим…доверенных лиц. Ресторан «Тироль», который ОПГ Олюнинс строили с нарушением нормативов, все равно ж раскрутили?
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От радости поДзюбил наверняка
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Ответ priova 2
А кто это? Для меня это тоже «шок». Обычно к за... солнцеликого абы кого не подпускали
Мажор из Красноярска, ставший серебряным призером в Сочи.
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