Николай Олюнин: «Когда мне предложили стать доверенным лицом Путина, для меня это стало очень приятным шоком»
Призер Сочи-2014 назвал приятным шоком предложение стать доверенным лицом Путина.
Ранее в список доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ вошел серебряный призер Олимпиады-2014 в сноуборд-кроссе Николай Олюнин.
«Когда мне предложили стать доверенным лицом Владимира Владимировича Путина, для меня это стало небольшим шоком. В то же время очень приятным шоком.
Понятно, что это очень большая зона ответственности. Планирую провести множество встреч с потенциальными избирателями кандидата в президенты страны Владимира Владимировича Путина. Так что впереди предстоит очень важная, серьезная работа.
У нас проходили масштабные соревнования – Олимпиада в Сочи, Универсиада в Красноярске. Во многом связываю эти грандиозные события с именем нашего президента, который все это организовал, реализовал, воплотил в жизнь. И в целом я вижу большую динамику в развитии нашей страны. Сегодня нет кандидата лучше, чем Владимир Владимирович Путин», – сказал Олюнин.
Е. Шварц. "Голый король", 1934 год.
Почти 100 лет прошло, но как же все актуально!
Так и находим…доверенных лиц. Ресторан «Тироль», который ОПГ Олюнинс строили с нарушением нормативов, все равно ж раскрутили?