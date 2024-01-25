Белорусские лыжники планируют выступить на Спартакиаде

Белорусские спортсмены, выступающие в лыжных гонках, фристайле и горнолыжном спорте, планируют выступить на Всероссийской спартакиаде.

Об этом сообщил председатель совета Белорусского лыжного союза Александр Гребнев. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля.

«Команда Белоруссии по лыжным гонкам сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Цахкадзоре (Армения). В ближайшее время планируется определить состав для участия в Спартакиаде. Сейчас идет планомерная подготовка к этому мероприятию.

Если нас в итоге допустят, то мы с удовольствием примем участие в соревнованиях. Сейчас все наши спортсмены готовятся, у нас активная фаза сезона, работаем в соответствии с установленными планами», – рассказал Гребнев.

Ранее к участию в Спартакиаде были допущены белорусские биатлонисты.