Федерация лыжных видов спорта Норвегии из-за финансовых причин отправит на североамериканские этапы только лыжников из «красной группы»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Федерация лыжных видов спорта Норвегии Тириль Венг Ян Томас Йенссен Ивер Тильхейм Андерсен Хенрик Деннестад Лыжи

Ряд норвежских лыжников не выступят на североамериканских этапах КМ по финансовым причинам.

По информации VG, Федерация лыжных видов спорта Норвегии из-за больших транспортных расходов решила отправить в Канаду и США только лыжников из «красной группы» – 15 лучших в зачетах спринтерских и дистанционных гонок. 

В состав участников не попадают обладательница Кубка мира Тириль Венг, призеры гонок Кубка мира Ян Томас Йенссен, Хенрик Деннестад, Ивер Тильхейм Андерсен и другие спортсмены.

Этап в Кэнморе (Канада) пройдет с 9 по 13 февраля, этап в Миннеаполисе (США) с 17 по 18 февраля.

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1 комментарий
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Интересно, внук туда поедет или нет.
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