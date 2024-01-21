Хайди Венг пропустит эстафету на Кубке мира в Оберхофе из-за болезни

Норвежская лыжница Хайди Венг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за болезни.

Как сообщает NRK, вместо нее гонку пробежит Матильде Мирвол. Также за Норвегию выступят Кристин Фоснес, Маргрете Бергане и Тириль Венг.

Планировалось, что на старт выйдут две норвежских команды, но вторая, за которую изначально была заявлена Мирвол, в итоге снялась с эстафеты.

Хайди Венг занимает восьмое место в общем зачете Кубка мира и четвертое в зачете дистанционных гонок.