Хайди Венг пропустит эстафету на Кубке мира в Оберхофе из-за болезни

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии жен Хайди Венг Матильде Мирвол Лыжи

Норвежская лыжница Хайди Венг пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за болезни.

Как сообщает NRK, вместо нее гонку пробежит Матильде Мирвол. Также за Норвегию выступят Кристин Фоснес, Маргрете Бергане и Тириль Венг.

Планировалось, что на старт выйдут две норвежских команды, но вторая, за которую изначально была заявлена Мирвол, в итоге снялась с эстафеты.

Хайди Венг занимает восьмое место в общем зачете Кубка мира и четвертое в зачете дистанционных гонок.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воспаление задней хитрости
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий