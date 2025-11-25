  • Спортс
15

Олимпийская чемпионка Виктория Карл отстранена на время разбирательства по делу о допинге. Она пропустит Милан-2026

Немецкая ассоциация лыжного спорта отстранила Викторию Карл на олимпийский сезон.

Немецкая лыжница Виктория Карл не примет участия в Кубке мира и Олимпийских играх в Милане. 

Об этом сообщает пресс-служба Немецкой ассоциации лыжного спорта (DSV). 

В марте олимпийская чемпионка Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол. Национальное антидопинговое агентство Германии ведет расследование.

«В дисциплинарном разбирательстве в отношении немецкой лыжницы Виктории Карл по подозрению в употреблении допинга спортсменка временно отстранена от тренировок и соревнований.

Согласно текущему статусу разбирательства, участие в предстоящем соревновательном сезоне, а также в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине исключено. Кроме того, учитывая сложность дела, в настоящее время невозможно раскрыть какие-либо подробности», – говорится в заявлении DSV.

«Мне до сих пор трудно смириться с тем, что минутная неосторожность и неправильное лечение разрушили мою олимпийскую мечту. В то же время я надеюсь на своевременное и адекватное решение, которое, по крайней мере, позволит мне продолжить карьеру.

Я продолжу тренироваться с полной мотивацией в ближайшие месяцы и постараюсь поддерживать наилучшую форму. Также прошу вашего понимания, что пока не хочу давать дальнейших комментариев по этому вопросу», – прокомментировала решение Карл. 

