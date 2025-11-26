  • Спортс
  • Чемпионка России по лыжероллерам Лукашова: «Очень грущу, что нет возможности выступать на международных стартах. Хочу побороться со всеми сильнейшими»
Чемпионка России по лыжероллерам Виктория Лукашова рассказала о желании участвовать в международных соревнованиях. 

— У тебя к 26 годам есть опыт выступления на роллерном Кубке и чемпионате мира, но на международных стартах ты не смогла прям плотно повыступать. Есть какая-то грусть из-за этого?

— Я очень грущу, что нет возможности выступать на международных стартах. Сейчас я готова как никогда. Даже Елена Валерьевна Вяльбе говорит, что, если бы сейчас были открыты границы, я бы могла там показать достойный результат. Я же пока не могу это представить, так как этого не было в моей карьере.

Очень хочу побороться со всеми сильнейшими. Я, конечно, и так с ними сейчас борюсь. Допустим, Ольга Летучева — многократная чемпионка мира — и многие другие, кто сейчас бегает на роллерах, принимали участие и боролись за медали на мировых соревнованиях. В такие моменты я думаю: «Когда же откроют границы, чтобы можно было это все повторить с моим участием?» — сказала Лукашова. 

