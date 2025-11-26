  • Спортс
Лукашова о победе на старте в США: «Руководство спортшколы выступило против этой поездки, была просьба не распространять информацию о гонке»

Лукашова заявила, что ее попросили не рассказывать об участии в гонке в США.

Чемпионка России по лыжероллерам Виктория Лукашова рассказала об участии в коммерческой гонке в США. 

— Тебя можно увидеть за занятием английским. Давно начала?

— Я английским занималась полгода только для того, чтобы полететь в США в прошлом году. Мне нужно было поучить язык, чтобы понимать там хотя бы на базовом уровне. Когда приехала, понимала на слух больше, чем могла сама сказать. Потом я вернулась в Россию и забросила занятия.

— Зачем летала в США? Путешествовала?

— Нет, я бежала там соревнования по скоростным роллерам. Нигде не афишировала просто. Это был коммерческий старт. Я выступила на дистанции 40 километров. Были в основном любители, но и одна сильная девочка. Я выиграла.

— Почему эта поездка была тайной?

— Тайной — это громко сказано, но афишировать ее мы не стали. В связи со сложившейся политической ситуацией, руководство спортшколы выступило против этой поездки, была просьба не распространять информацию о гонке. Знали только близкие. Честно, было обидно, потому что не понимала и не понимаю, что в этом такого.

Мне поступило приглашение приехать еще раз на эту гонку в этом году, но я выбрала выступить на чемпионате России в Малиновке. Мне хотелось побороться со спортсменками из сборной, показать им, что в Казани мой проигрыш был не из-за того, что я слабая. И я вышла на спринт, стала 5-й и очень довольна собой, — сказала Лукашова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Виктория Лукашова
лыжероллеры
logoсборная России жен (лыжные гонки)
