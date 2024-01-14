Николай Зимятов: «В СССР если на чемпионате страны попадал в десятку, на такие же места претендовал и на ЧМ и Олимпиаде. Сейчас примерно такая ситуация»

Николай Зимятов высказался о победной серии Александра Большунова.

Большунов в текущем сезоне одержал на Кубке России 15 побед подряд.

« сейчас на голову выше соперников, он является лидером, на которого надо равняться. Молодежь видит свое отставание и старается исправить недочеты, чтобы сравняться с ним.

В СССР было так: если на чемпионате страны ты попадал в десятку сильнейших, то на такие же места претендовал и на чемпионате мира и Олимпиаде. Сейчас примерно такая ситуация», – сказал .

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?