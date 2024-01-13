Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кос и Ланишек выиграли командный турнир за Словению, австрийцы Феттнер и Херль – 2-е

Словения выиграла командный турнир на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Висла, Польша

Мужчины

Командные соревнования

HS134

1. Словения (Ловро Кос, Анже Ланишек) – 753,5 балла

2. Австрия (Мануэль Феттнер, Ян Херль) – 711,0

3. Германия (Штефан Ляйе, Андреас Веллингер) – 709,0

4. Норвегия (Халвор Эгнер Гранеруд, Йоханн Андре Форфанг) – 682,8

5. Япония (Рен Никайдо, Рею Кобаяси) – 681,5

6. Польша (Давид Кубацки, Петр Жила) – 630,8

Полные результаты – здесь.