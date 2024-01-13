Прыжки с трамплина. Кубок мира. Кос и Ланишек выиграли командный турнир за Словению, австрийцы Феттнер и Херль – 2-е
Словения выиграла командный турнир на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Висла, Польша
Мужчины
Командные соревнования
HS134
1. Словения (Ловро Кос, Анже Ланишек) – 753,5 балла
2. Австрия (Мануэль Феттнер, Ян Херль) – 711,0
3. Германия (Штефан Ляйе, Андреас Веллингер) – 709,0
4. Норвегия (Халвор Эгнер Гранеруд, Йоханн Андре Форфанг) – 682,8
5. Япония (Рен Никайдо, Рею Кобаяси) – 681,5
6. Польша (Давид Кубацки, Петр Жила) – 630,8
Полные результаты – здесь.