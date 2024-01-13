«Варежки, чехлы, самосогревающиеся стельки. Первый раз за карьеру прибегла к подобным хитростям». Сергеева о спринте в Мирном

Лыжница Ольга Сергеева рассказала о «хитростях» из-за мороза на Кубке России.

Сегодня Сергеева заняла второе место в классическом спринте в Мирном.

«Соперники были очень сильные, но и я сама сегодня была конкурентоспособна. Повезло мне, конечно, немного, но я не опускала руки и смогла воспользоваться ситуацией. А получилось уже так как получилось. Сложно очень было бежать сегодня, очень холодно. Приходилось приспосабливаться, одеваться потеплее.

Варежки, чехлы, я бежала сегодня в самосогревающихся стельках. Первый раз за всю свою карьеру в лыжных гонках приходилось прибегать к подобным хитростям. Я боролась до конца, не сдавалась и верила, что будет шанс побороться за тройку», – рассказала Сергеева.