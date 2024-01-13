Сорина о травме: «МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Боль не такая сильная, позволяет бегать гонки»

Татьяна Сорина рассказала, что ей диагностировали стрессовый перелом.

Лыжница сегодня выступает в классическом спринте на этапе Кубка России в Казани.

– Что по такому морозу сложнее бежать – спринт или длинную дистанцию?

– Не знаю. Наверное, спринт будет сложнее, потому что эти забеги затягивают надолго. Надо ожидать очереди постоянно.

– Успели ли прокатиться по кругу?

– Тут спуск не очень большой, поэтому ветер не ощущается. Круг состоит из подъемов, но и больше равнинный, поэтому нормально.

Вообще в холод мне всегда сложно бегать. У меня были проблемы с дыханием. Сейчас настроилась выступить.

– Что было с ногой?

– Ставили [диагноз] стресс‑перелом по МРТ. Сейчас 5 января МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Еще не зажила травма полностью. Боль не такая сильная. Она позволяет бегать.

В предыдущей гонке было главным добежать без боли. Нельзя сказать, что я восьмому месту рада, главное, что нога не разболелась, – сказала Сорина.