Сорина о травме: «МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Боль не такая сильная, позволяет бегать гонки»
Татьяна Сорина рассказала, что ей диагностировали стрессовый перелом.
Лыжница сегодня выступает в классическом спринте на этапе Кубка России в Казани.
– Что по такому морозу сложнее бежать – спринт или длинную дистанцию?
– Не знаю. Наверное, спринт будет сложнее, потому что эти забеги затягивают надолго. Надо ожидать очереди постоянно.
– Успели ли прокатиться по кругу?
– Тут спуск не очень большой, поэтому ветер не ощущается. Круг состоит из подъемов, но и больше равнинный, поэтому нормально.
Вообще в холод мне всегда сложно бегать. У меня были проблемы с дыханием. Сейчас настроилась выступить.
– Что было с ногой?
– Ставили [диагноз] стресс‑перелом по МРТ. Сейчас 5 января МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Еще не зажила травма полностью. Боль не такая сильная. Она позволяет бегать.
В предыдущей гонке было главным добежать без боли. Нельзя сказать, что я восьмому месту рада, главное, что нога не разболелась, – сказала Сорина.
Что за прикол у них с мужем не долечивать травмы.
Я бы ждал полноценного возвращения на ЧР.