Сорина о травме: «МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Боль не такая сильная, позволяет бегать гонки»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Татьяна Сорина (Алешина) Лыжи

Татьяна Сорина рассказала, что ей диагностировали стрессовый перелом.

Лыжница сегодня выступает в классическом спринте на этапе Кубка России в Казани.

– Что по такому морозу сложнее бежать – спринт или длинную дистанцию?

– Не знаю. Наверное, спринт будет сложнее, потому что эти забеги затягивают надолго. Надо ожидать очереди постоянно.

– Успели ли прокатиться по кругу?

– Тут спуск не очень большой, поэтому ветер не ощущается. Круг состоит из подъемов, но и больше равнинный, поэтому нормально.

Вообще в холод мне всегда сложно бегать. У меня были проблемы с дыханием. Сейчас настроилась выступить.

– Что было с ногой?

– Ставили [диагноз] стресс‑перелом по МРТ. Сейчас 5 января МРТ показала срастающийся стрессовый перелом. Еще не зажила травма полностью. Боль не такая сильная. Она позволяет бегать.

В предыдущей гонке было главным добежать без боли. Нельзя сказать, что я восьмому месту рада, главное, что нога не разболелась, – сказала Сорина.

4 комментария
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Здоровья Татьяне. Надеюсь, к Спартакиаде будет в порядке.
+3
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+3
Если не зажила полностью зачем бежать?
Что за прикол у них с мужем не долечивать травмы.
+2
0
+2
Ответ Rygeek
Здоровья Татьяне. Надеюсь, к Спартакиаде будет в порядке.
Всего месяц остался до Спартакиады.
Я бы ждал полноценного возвращения на ЧР.
+1
0
+1
Ответ Pankratoff
Всего месяц остался до Спартакиады. Я бы ждал полноценного возвращения на ЧР.
Скорее всего, уже к следующему сезону, уж если по большому гамбургскому счету.)
+1
0
+1
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