Елена Вяльбе: «Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Любые другие варианты неприемлемы»

Елена Вяльбе высказалась о возвращении россиян на международные соревнования.

«Чем международные старты отличаются от наших? Конкуренция? Не знаю, все, кто смотрел «Тур де Ски», рассказывают, что конкуренции там сейчас вообще нет. Так что смотрите на наши соревнования, и вы увидите, что конкуренция есть.

Да, есть заметные лидеры. Но они также и там, за рубежом, есть.

Гипотетическое возвращение? Давайте про нас. Эту тему не надо, не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Все, это точка. Любые другие варианты неприемлемы», — сказала .