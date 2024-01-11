Елена Вяльбе: «Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Любые другие варианты неприемлемы»

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Елена Вяльбе высказалась о возвращении россиян на международные соревнования.

«Чем международные старты отличаются от наших? Конкуренция? Не знаю, все, кто смотрел «Тур де Ски», рассказывают, что конкуренции там сейчас вообще нет. Так что смотрите на наши соревнования, и вы увидите, что конкуренция есть.

Да, есть заметные лидеры. Но они также и там, за рубежом, есть.

Гипотетическое возвращение? Давайте про нас. Эту тему не надо, не хочу быть попугаем. Мы вернемся на международные старты только тогда, когда будем россиянами. Все, это точка. Любые другие варианты неприемлемы», — сказала Вяльбе.

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4 комментария
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Перевожу с вяльбевского для будущих поколений: пока мы не станем мощами, максимум для всех спортсменов - победа в кубке салехарда/Тюмени/уренгоя.
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"Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнётся под нас,
Однажды он прогнётся под нас" ©
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Говорят в Москве кур доят -очки черные снимите г-а Вяльбе==на КМ в каждой гонке разные призеры -конкуренция зашкаливает -бьются все -в отличаи российских -Большунов 13 гонок подряд взял ==это по вашему конкуренция
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Возвращение случится совсем в другом составе. Нынешним спортсменам остаётся довольствоваться внутренними соревнованиями, увы.
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