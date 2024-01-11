Савелий Коростелев: «Больше доволен бронзой, чем нет. Есть куда двигаться дальше, ни одного золота в сезоне, надо забирать»

Савелий Коростелев высказался о выступлении в коньковой «разделке» на Кубке России.

Коростелев занял в гонке третье место, победил Александр Большунов.

«Больше доволен бронзой, чем нет. Шел на второе место, удивлен тому, что Ваня Горбунов так близко был. Рад такой конкуренции, но был удивлен на финише, что так мало выиграл у него.

Круг был тяжелый, почти весь рельеф сконцентрирован на первой половине.

С тренерами еще не говорил, но установку попадать в топ-3 в каждой гонке выполняю, так что, думаю, мной довольны.

Есть куда двигаться дальше, ни одного золота в сезоне. Надо забирать», — сказал .