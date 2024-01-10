Большунов о травме в августе: «Когда ты с трудом ходишь, появляются мысли. Реально, слезы на глазах, и я такой: нафига мне все это нужно?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) травмы Кубок России Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов рассказал о том, как травма повлияла на его мотивацию.

 

В августе трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам повредил спину во время сборов, из-за чего не мог полноценно тренироваться.

«Когда ты с трудом ходишь, конечно, появляются мысли. Конечно, было в голове: как бы спорт спортом, но все‑таки обычные движения нужны, чтобы ходить и не было дискомфорта.

Реально, слезы на глазах, и я такой: нафига мне все это нужно?» – сказал Большунов, который на данный момент выиграл все 12 гонок сезона на Кубке России.

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1 комментарий
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