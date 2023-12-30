Вяльбе о мотивации Большунова: «Неужели вы думаете, что Саша желает, чтобы по нему там катком проезжались какие-то сопли?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о мотивации Александра Большунова.

Большунов выиграл все 12 гонок в этом сезоне на Кубке России.

— В чем секрет успеха Большунова, на ваш взгляд?

— Трудолюбие. Он очень трудолюбивый. А если ты уже лидер, то не имеет значения, какая мотивация. Ты же хочешь выиграть, ну, неужели вы думаете, что Саша желает, чтобы по нему там катком проезжались какие-то сопли? 

— Да у него уже все есть.

— Это вам так кажется. А потом, когда он завершит карьеру, он будет считать – он выиграл столько-то этапов Кубка России, столько-то этапов Кубка мира, столько-то чемпионатов страны. Это же тоже все подсчитывается. 

И потом, лидер не может так – ой, ну, чего, я тут уже все выиграл, да ну на фиг… Нет. Лидеры поступают по-другому. Это азарт, это драйв. И, конечно, ты выходишь каждый раз на старт только с одной мыслью, что сегодня надо в очередной раз всех победить. Вот и все, – сказала Вяльбе.

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?

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6 комментариев
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Какой деликатный эпитет от тëти Лены...
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+3
Он уже завершил карьеру, международную
+5
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Кого она имеет ввиду под "соплями"?
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Ответ evgeniy
Кого она имеет ввиду под "соплями"?
Видимо, всех остальных лыжников?
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