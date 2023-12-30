Вяльбе о мотивации Большунова: «Неужели вы думаете, что Саша желает, чтобы по нему там катком проезжались какие-то сопли?»

Елена Вяльбе рассказала о мотивации Александра Большунова.

Большунов выиграл все 12 гонок в этом сезоне на Кубке России.

— В чем секрет успеха , на ваш взгляд?

— Трудолюбие. Он очень трудолюбивый. А если ты уже лидер, то не имеет значения, какая мотивация. Ты же хочешь выиграть, ну, неужели вы думаете, что Саша желает, чтобы по нему там катком проезжались какие-то сопли?

— Да у него уже все есть.

— Это вам так кажется. А потом, когда он завершит карьеру, он будет считать – он выиграл столько-то этапов Кубка России, столько-то этапов Кубка мира, столько-то чемпионатов страны. Это же тоже все подсчитывается.

И потом, лидер не может так – ой, ну, чего, я тут уже все выиграл, да ну на фиг… Нет. Лидеры поступают по-другому. Это азарт, это драйв. И, конечно, ты выходишь каждый раз на старт только с одной мыслью, что сегодня надо в очередной раз всех победить. Вот и все, – сказала .

Большунов непобедим на Кубке России. Это он настолько хорош – или просто нет соперников?