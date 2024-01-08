Терентьев о спаррингах: «Мне это просто не нужно. Кому-то, возможно, не хватает мотивации тренироваться в одиночку, но я умею соревноваться сам с собой»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Каминский Александр Терентьев Лыжи

Лыжник Александр Терентьев объяснил, почему ему не нужны тренировочные спарринги.

– Создавая в свое время спринтерскую группу внутри лыжной сборной, Юрий Каминский настаивал на необходимости постоянного спарринга для спортсменов.

– У меня нет спарринга. Все интервальные работы я уже третий год делаю один.

– И никогда не хотелось иметь при этом партнера рядом?

– Мне это просто не нужно. Кому-то, возможно, не хватает мотивации тренироваться в одиночку, но я умею соревноваться сам с собой. Умею заставить себя ускориться на максимум без каких-то сторонних стимулов, – сказал двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Терентьев.

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