Никита Крюков: «Большунов – это уникум, который рождается раз в 100 лет. Противостояние с Устюговым? Хотелось бы видеть эту борьбу двух грандов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Никита Крюков Кубок России Сергей Устюгов Алексей Червоткин Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Крюков заявил, что хочет увидеть борьбу Большунова и Устюгова в лыжных гонках.

Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион, накануне он выиграл 10-ю подряд гонку на Кубке России. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов сейчас пропускает соревнования по состоянию здоровья.

– 10 побед подряд говорят о том, что он до сих пор мотивирован. Пока у него будет мотивация, он будет побеждать. Большунов – это уникум, который рождается раз в 100 лет.

– В какой из гонок он теоретически мог бы проиграть?

– Всякое бывает: лыжи могут не ехать, смазку можно не подобрать и так далее. Но мне кажется, что можно не гадать: один раз – это случайность, два раза – совпадение, а три — закономерность. Когда 10 из 10 – это закономерность с тремя восклицательными знаками. Я бы не гадал, когда же он проиграет.

– Обидно, что у нас сейчас нет противостояния Устюгов – Большунов?

– Да, хотелось бы видеть эту борьбу между двумя грандами. Сергей рано или поздно должен обрести свою форму и кондиции. Если в ближайшее время у него не получится, то еще есть Червоткин, Терентьев и другие ребята, – сказал олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков.

3 комментария
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Хотелось бы, конечно, видеть борьбу наших парней с норвежцами, но уж...как есть пока
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Достойного и равносильного противостояния этих персонажей с большой вероятностью мы уже не увидим.
В Устюшике улетучилась страсть к лыжным гонкам окончательно. И вообще присутствует некая незрелость и невнятность. Очень и очень жаль.
Устюгов - главный шоумен на лыжне. Баснословная победа или же комичный провал в его исполнении - неважно!
Зритель всегда в предвкушении: что же этот лосиный организм на гонке сотворит?
В остальных спортсменах этого банально нет. Тот же Большунов побеждает и побеждает. Да, великий и редкий талант.
Ну и что, ну и что? В его выступлениях нет перформанса, нет искры. Нет ничего поэтичного и т.д.
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Ответ Дядя Степа
Достойного и равносильного противостояния этих персонажей с большой вероятностью мы уже не увидим. В Устюшике улетучилась страсть к лыжным гонкам окончательно. И вообще присутствует некая незрелость и невнятность. Очень и очень жаль. Устюгов - главный шоумен на лыжне. Баснословная победа или же комичный провал в его исполнении - неважно! Зритель всегда в предвкушении: что же этот лосиный организм на гонке сотворит? В остальных спортсменах этого банально нет. Тот же Большунов побеждает и побеждает. Да, великий и редкий талант. Ну и что, ну и что? В его выступлениях нет перформанса, нет искры. Нет ничего поэтичного и т.д.
Согласен на все сто, всё в точку. Но правд всегда больше одной). За борьбой Большунова с норвежцами смотреть, шоу для зрителя не меньше)
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