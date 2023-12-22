Никита Крюков: «Большунов – это уникум, который рождается раз в 100 лет. Противостояние с Устюговым? Хотелось бы видеть эту борьбу двух грандов»
Крюков заявил, что хочет увидеть борьбу Большунова и Устюгова в лыжных гонках.
Александр Большунов – трехкратный олимпийский чемпион, накануне он выиграл 10-ю подряд гонку на Кубке России. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов сейчас пропускает соревнования по состоянию здоровья.
– 10 побед подряд говорят о том, что он до сих пор мотивирован. Пока у него будет мотивация, он будет побеждать. Большунов – это уникум, который рождается раз в 100 лет.
– В какой из гонок он теоретически мог бы проиграть?
– Всякое бывает: лыжи могут не ехать, смазку можно не подобрать и так далее. Но мне кажется, что можно не гадать: один раз – это случайность, два раза – совпадение, а три — закономерность. Когда 10 из 10 – это закономерность с тремя восклицательными знаками. Я бы не гадал, когда же он проиграет.
– Обидно, что у нас сейчас нет противостояния Устюгов – Большунов?
– Да, хотелось бы видеть эту борьбу между двумя грандами. Сергей рано или поздно должен обрести свою форму и кондиции. Если в ближайшее время у него не получится, то еще есть Червоткин, Терентьев и другие ребята, – сказал олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Никита Крюков.
В Устюшике улетучилась страсть к лыжным гонкам окончательно. И вообще присутствует некая незрелость и невнятность. Очень и очень жаль.
Устюгов - главный шоумен на лыжне. Баснословная победа или же комичный провал в его исполнении - неважно!
Зритель всегда в предвкушении: что же этот лосиный организм на гонке сотворит?
В остальных спортсменах этого банально нет. Тот же Большунов побеждает и побеждает. Да, великий и редкий талант.
Ну и что, ну и что? В его выступлениях нет перформанса, нет искры. Нет ничего поэтичного и т.д.