Харальд Амундсен: «Перед стартом меня стошнило. Я не привык быть в роли лидера. Теперь понимаю, что чувствовали великие лыжники»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Харальд Амундсен Лыжи

Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о победе в общем зачете «Тур де Ски».

«Перед стартом (забега в гору) меня стошнило. Я не привык быть в роли лидера. Теперь понимаю, что чувствовали великие лыжники всех времен. Очень жестко. 

У меня была хорошая позиция, и я старался получить удовольствие от гонки, но мне было тяжело и физически, и морально. 

Победа для меня очень много значит. Я и не осмеливался мечтать об этом», – сказал Амундсен

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