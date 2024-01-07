Харальд Амундсен: «Перед стартом меня стошнило. Я не привык быть в роли лидера. Теперь понимаю, что чувствовали великие лыжники»

Норвежский лыжник Харальд Амундсен высказался о победе в общем зачете «Тур де Ски».

«Перед стартом (забега в гору) меня стошнило. Я не привык быть в роли лидера. Теперь понимаю, что чувствовали великие лыжники всех времен. Очень жестко.

У меня была хорошая позиция, и я старался получить удовольствие от гонки, но мне было тяжело и физически, и морально.

Победа для меня очень много значит. Я и не осмеливался мечтать об этом», – сказал .