Губерниев о «Тур де Ски»: «Можно называть «Тур де смех и грех». Лыжи продолжают опускаться в могилку без наших спортсменов и с дурацкими правилами FIS»
Дмитрий Губерниев предрек гибель лыжным гонкам без российских спортсменов.
С 30 декабря по 7 января в Италии и Швейцарии проходит лыжная многодневка «Тур де Ски».
«Тур де Ски» превратился в пародию, в абсолютную причем. Все лидеры снимаются, призовой фонд значительно меньше, чем раньше. Эти соревнования можно называть не «Тур де Ски», а «Тур де смех и грех».
Лыжи продолжают технично опускаться в могилку без наших спортсменов и с дурацкими правилами FIS (Международной федерации лыжного спорта).
Что касается биатлона, то он прекрасен. И Кубок мира, и Кубок Содружества, который сейчас будет в Минске. Мы, естественно, обращаем внимание на слабые места российского биатлона, например, глядя на стрельбу лидеров.
Но по-прежнему я считаю, что нужно больше ориентироваться на свои соревнования, не забывая поглядывать в сторону лучших», – сказал комментатор Губерниев.
Ждемс...