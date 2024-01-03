Губерниев о «Тур де Ски»: «Можно называть «Тур де смех и грех». Лыжи продолжают опускаться в могилку без наших спортсменов и с дурацкими правилами FIS»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Дмитрий Губерниев FIS Кубок Содружества Лыжи

Дмитрий Губерниев предрек гибель лыжным гонкам без российских спортсменов.

С 30 декабря по 7 января в Италии и Швейцарии проходит лыжная многодневка «Тур де Ски».

«Тур де Ски» превратился в пародию, в абсолютную причем. Все лидеры снимаются, призовой фонд значительно меньше, чем раньше. Эти соревнования можно называть не «Тур де Ски», а «Тур де смех и грех».

Лыжи продолжают технично опускаться в могилку без наших спортсменов и с дурацкими правилами FIS (Международной федерации лыжного спорта).

Что касается биатлона, то он прекрасен. И Кубок мира, и Кубок Содружества, который сейчас будет в Минске. Мы, естественно, обращаем внимание на слабые места российского биатлона, например, глядя на стрельбу лидеров.

Но по-прежнему я считаю, что нужно больше ориентироваться на свои соревнования, не забывая поглядывать в сторону лучших», – сказал комментатор Губерниев.

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9 комментариев
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Старые песни о главном, все без нас гниют и загибаются, только мы с нашими первенствами местной водокачки впереди планеты всей
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Так, после доллара, который вот вот рухнет, Европы, которая замерзнет без нашего газа, Олимпийских игр, которые и не Олимпийские уже вовсе, прибавились лыжи, которые вот вот сгинут.
Ждемс...
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Губерсмех:) Палки, ходьба, злоба, лишний вес.
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Завтра похороны..
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Губерман такой Губерман
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Ответ Никому_никабельный
Губерман такой Губерман
Он просто тупой)
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Майонеза объелся?
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??????????
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