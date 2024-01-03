FIS исключила Холменколленский марафон из календаря на следующий сезон

Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила Холменколленский марафон в Норвегии из календаря на сезон-2024/25.

Об этом сообщил рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот. Причиной называется слишком маленький промежуток времени между стартами в Холменколлене и чемпионатом мира в норвежском Тронхейме, который состоится с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Холменколленский марафон впервые прошел в 1888-м. Последний раз его исключали из календаря в 2009 году из-за реконструкции арены.

Некоторые лыжники уже выступили против нового решения FIS.

«Это грустно. Думаю, лучше было бы перенести марафон на неделю и дать отдых после чемпионата мира», – сказала шведка Фрида Карлссон в комментарии Aftonbladet.

«Действительно, это грустно», – добавил швед Вильям Поромаа.

Норвежец Ханс Кристер Холунн в свою очередь предложил сделать марафон заключительной гонкой сезона.

«Пусть марафона не будет в 2025 году, но в 2026-м стоит начать с чистого листа. Сделать эту гонку заключительной на Кубке мира и взять это за традицию. В последние годы многие лучшие лыжники пропускали 50-километровку, чтобы сэкономить силы для спринта в Драммене или других последующих гонок сезона», – цитирует Холунна VG.