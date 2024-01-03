FIS исключила Холменколленский марафон из календаря на следующий сезон

Теги лыжные гонки сборная Норвегии FIS сборная Швеции жен сборная Швеции Ханс Кристер Холунн Фрида Карлссон Вильям Поромаа Михал Ламплот Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила Холменколленский марафон в Норвегии из календаря на сезон-2024/25.

Об этом сообщил рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот. Причиной называется слишком маленький промежуток времени между стартами в Холменколлене и чемпионатом мира в норвежском Тронхейме, который состоится с 26 февраля по 9 марта 2025 года.

Холменколленский марафон впервые прошел в 1888-м. Последний раз его исключали из календаря в 2009 году из-за реконструкции арены.

Некоторые лыжники уже выступили против нового решения FIS.

«Это грустно. Думаю, лучше было бы перенести марафон на неделю и дать отдых после чемпионата мира», – сказала шведка Фрида Карлссон в комментарии Aftonbladet.

«Действительно, это грустно», – добавил швед Вильям Поромаа.

Норвежец Ханс Кристер Холунн в свою очередь предложил сделать марафон заключительной гонкой сезона.

«Пусть марафона не будет в 2025 году, но в 2026-м стоит начать с чистого листа. Сделать эту гонку заключительной на Кубке мира и взять это за традицию. В последние годы многие лучшие лыжники пропускали 50-километровку, чтобы сэкономить силы для спринта в Драммене или других последующих гонок сезона», – цитирует Холунна VG.

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12 комментариев
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Маразм
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Это уже кажется окончательный гвоздь в крышку гроба!
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Вот идиоты!!! Забивают еще один гвоздь в крышку гроба ФИС
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Пипец, на святое покусились
Не трогайте Холменколленский марафон!!!
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Очередное дно пробили 🤦
"многие лучшие лыжники пропускали 50-километровку, чтобы сэкономить силы для спринта в Драммене" - лёгкий троллинг 😅
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*Причиной называется слишком маленький промежуток времени между стартами в Холменколлене и чемпионатом мира в норвежском Тронхейме, который состоится с 26 февраля по 9 марта 2025 года.*

А перенести марафон на более ранние сроки нельзя?
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Ответ gerr_max
*Причиной называется слишком маленький промежуток времени между стартами в Холменколлене и чемпионатом мира в норвежском Тронхейме, который состоится с 26 февраля по 9 марта 2025 года.* А перенести марафон на более ранние сроки нельзя?
Перед ЧМ все равно массово бы пропускали.
Как раз идея финишного соревнования сезона куда интереснее.
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Почему нельзя просто перенести марафон на недельку? В сезоне 20-21 ЧМ тоже проводился в поздние сроки, и полтинник изначально планировался 14 марта (потом всё же отменили из-за пандемии), т.е. чисто технически это вполне возможно.
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Ответ gerr_max
*Причиной называется слишком маленький промежуток времени между стартами в Холменколлене и чемпионатом мира в норвежском Тронхейме, который состоится с 26 февраля по 9 марта 2025 года.* А перенести марафон на более ранние сроки нельзя?
В 1995 году, когда был поздний чемпионат мира, до этого смогли додуматься и провели марафон 11 февраля. В последние же годы длинные гонки принято сокращать или отменять при любой возможности.
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Ответ Ярик01
Перед ЧМ все равно массово бы пропускали. Как раз идея финишного соревнования сезона куда интереснее.
За месяц до ЧМ вполне может провести.
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