Эбба Андерссон снялась с «Тур де Ски»: «Разумнее поднять белый флаг»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Швеции жен Эбба Андерссон Лыжи

Шведка Эбба Андерссон снялась с лыжной многодневки «Тур де Ски».

Накануне гонки Андерссон переболела коронавирусом. После трех этапов она занимала 14-е место с отставанием от лидера Джесси Диггинс 2 минуты и 2 секунды.

«Разумнее бросить полотенце, сложить весла, поднять белый флаг. Я здесь не для того, чтобы соревноваться на среднем уровне.

Я собираюсь сесть на самолет, добраться до дома и попытаться собрать себя по кусочкам.

Это (выступление на первых этапах) ни в коем случаем не было катастрофой, но я чувствую, что боюсь возможных последствий.

В глубине души я знала, что хочу это сделать (сняться). И на трассе я получила подтверждение тому, что вчерашняя гонка повлияла на меня больше, чем субботняя», – сказала Андерссон.

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3 комментария
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Не она первая и возможно не последняя, кто нынче снимается. Пусть выздоравливает.
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Ну вот, а то все смазка, смазка...
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Сложное решение но послесприта было бы 3 минуты от Джессики и шансов маловато с такой формой.
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