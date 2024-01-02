Эбба Андерссон снялась с «Тур де Ски»: «Разумнее поднять белый флаг»

Шведка Эбба Андерссон снялась с лыжной многодневки «Тур де Ски».

Накануне гонки Андерссон переболела коронавирусом. После трех этапов она занимала 14-е место с отставанием от лидера Джесси Диггинс 2 минуты и 2 секунды.

«Разумнее бросить полотенце, сложить весла, поднять белый флаг. Я здесь не для того, чтобы соревноваться на среднем уровне.

Я собираюсь сесть на самолет, добраться до дома и попытаться собрать себя по кусочкам.

Это (выступление на первых этапах) ни в коем случаем не было катастрофой, но я чувствую, что боюсь возможных последствий.

В глубине души я знала, что хочу это сделать (сняться). И на трассе я получила подтверждение тому, что вчерашняя гонка повлияла на меня больше, чем субботняя», – сказала .