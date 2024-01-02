Шистад завершит выступления на «Тур де Ски» после конькового спринта в Давосе

Норвежка Кристине Ставос Шистад снимется с «Тур де Ски» после спринта 3 января.

«Я снимусь завтра, таков был план с самого начала. Мне нужно еще немного времени, прежде чем я смогу бежать тур целиком.

Если и есть человек, которому нужно бегать дистанционные гонки, так это я. Так что все хорошо, мне нужна эта подготовка (которая была на 2 и 3 этапах)», – сказала .

Норвежская лыжница заняла третье место в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

3 января в швейцарском Давосе в рамках многодневки состоится еще один коньковый спринт.