Фридрих Мох: «Норвежцы – самые высокомерные среди лыжников. После гонок мы особенно не общаемся»

Немецкий лыжник Фридрих Мох рассказал о поведении норвежцев.

«Бронзовая медаль чемпионата мира-2023 в эстафете дала мне большую мотивацию даже летом. Моя цель сейчас — продолжать развиваться, совершенствоваться и в какой-то момент победить норвежцев. Потому что перед нами всегда встает красная стена, которая всегда занимает первые десять мест в гонках на Кубке мира.

Я очень уважаю , и он является своего рода образцом для подражания. Я часто наблюдал за ним в последние годы. Он просто лучший из всего пелотона, он очень хорошо бегает тактически, хорошо преодолевает спуски и он действительно очень быстр.

Его движения немного похожи на кошачью, это действительно невероятно, когда видишь его вживую.

Но после гонок у нас нет контактов с норвежцами. Общаемся со спортсменами из других стран, но связаться с норвежцами ними не так-то просто. У них есть двое или трое хороших людей, но в целом они самые высокомерные среди лыжников», – рассказал Мох.