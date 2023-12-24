Илья Семиков: «Победить Большунова пока нельзя. Попробовал навязать ему борьбу, но он играючи все сделал»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Илья Семиков Александр Большунов Лыжи

Илья Семиков заявил, что победить Александра Большунова сейчас нельзя.

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке, Семиков стал вторым с отставанием 4,9 секунды. 

«Получилась хорошая гонка. Чувствовал себя неплохо, поэтому решил не сидеть на коньке, а атаковать.

Победить Большунова пока нельзя. Я попробовал навязать ему борьбу, но он играючи все сделал. Удержал второе место – это хорошо», – сказал лыжник.

2 комментария
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Сан Саныч БОЛЬШОЙ🎿
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Илья, низкий поклон тебе. Гонка получилась интересная, с определённой долей интриги, так сказать)
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