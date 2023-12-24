Илья Семиков: «Победить Большунова пока нельзя. Попробовал навязать ему борьбу, но он играючи все сделал»
Илья Семиков заявил, что победить Александра Большунова сейчас нельзя.
Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке, Семиков стал вторым с отставанием 4,9 секунды.
«Получилась хорошая гонка. Чувствовал себя неплохо, поэтому решил не сидеть на коньке, а атаковать.
Победить Большунова пока нельзя. Я попробовал навязать ему борьбу, но он играючи все сделал. Удержал второе место – это хорошо», – сказал лыжник.