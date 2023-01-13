Бородавко о «Тур де ски»: «Норвежцы удивили своей несостоятельностью. Тур проходил абсолютно неинтересно»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об итогах многодневки «Тур де Ски».

Соревнования проходили с 31 декабря по 8 января без участия российских лыжников. В мужском общем зачете победил норвежец Йоханнес Клэбо.

– Кто вас удивил на «Тур де Ски»?

– Удивили прежде всего норвежцы.

– Это чем же?

– Своей несостоятельностью. «Тур де Ски» проходил абсолютно неинтересно, никакой борьбы. Гонка преследования полностью себя дискредитировала. Все шли шагом, собрались все 50 человек. Никакого интереса в этом нет. Все работали на Клэбо, зная, что он выиграет спринт.

Ни тот же Крюгер, ни Холунд не попытались дернуться и сделать отрыв. Это все обедняет лыжные гонки, не добавляет интриги и интереса. Падает и интерес у спонсоров, потому что смотрибельность таких гонок резко снижается.

– Как бы выступили наши на фоне норвежцев? Наверное, не было бы такого, чтобы и они везли Клебо на финиш в общей группе?

– Все произошедшее на «Тур де Ски» лишний раз подтверждает, что есть определенная иерархия у сборной команды Норвегии. В команде существуют какие-то законы, командные интересы, которым они следуют.

– Вы считаете, они специально поддавались?

– В некоторых гонках – да. Это мое предположение. Они получили указание. После первой гонки, где были заняты девять мест, они в своих же классических гонках просто растворились по протоколу. Это было подозрительно, – сказал Бородавко.

«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо одержал победу, Крюгер – 2-й, Холунн – 3-й

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