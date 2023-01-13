Бородавко о «Тур де ски»: «Норвежцы удивили своей несостоятельностью. Тур проходил абсолютно неинтересно»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об итогах многодневки «Тур де Ски».

Соревнования проходили с 31 декабря по 8 января без участия российских лыжников. В мужском общем зачете победил норвежец Йоханнес Клэбо.

– Кто вас удивил на «Тур де Ски»?

– Удивили прежде всего норвежцы.

– Это чем же?

– Своей несостоятельностью. «Тур де Ски» проходил абсолютно неинтересно, никакой борьбы. Гонка преследования полностью себя дискредитировала. Все шли шагом, собрались все 50 человек. Никакого интереса в этом нет. Все работали на Клэбо, зная, что он выиграет спринт.

Ни тот же Крюгер, ни Холунд не попытались дернуться и сделать отрыв. Это все обедняет лыжные гонки, не добавляет интриги и интереса. Падает и интерес у спонсоров, потому что смотрибельность таких гонок резко снижается.

– Как бы выступили наши на фоне норвежцев? Наверное, не было бы такого, чтобы и они везли Клебо на финиш в общей группе?

– Все произошедшее на «Тур де Ски» лишний раз подтверждает, что есть определенная иерархия у сборной команды Норвегии. В команде существуют какие-то законы, командные интересы, которым они следуют.

– Вы считаете, они специально поддавались?

– В некоторых гонках – да. Это мое предположение. Они получили указание. После первой гонки, где были заняты девять мест, они в своих же классических гонках просто растворились по протоколу. Это было подозрительно, – сказал Бородавко.

«Тур де Ски». Общий зачет. Клэбо одержал победу, Крюгер – 2-й, Холунн – 3-й