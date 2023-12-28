Горные лыжи. Кубок мира. Сарразен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Александер – 3-й

Теги Кубок мира результаты горные лыжи сборная Италии сборная Австрии сборная Канады сборная Швейцарии скоростной спуск сборная Франции Винсент Крихмайер Сиприен Сарразин Нильс Хинтерманн Марко Одерматт Жюстен Мюризье Джеймс Кроуфорд Кэмерон Александер Маттиа Кассе Лыжи

Французский горнолыжник Сарразен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира.

Горные лыжи

Кубок мира

Бормио, Италия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Сиприен Сарразен (Франция) – 1.50,73

2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,09

3. Кэмерон Александер (Канада) – 1,23

4. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,81

5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 2,07

6. Маттиа Кассе (Италия) – 2,15

7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 2,21

8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 2,36

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