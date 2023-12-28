Горные лыжи. Кубок мира. Сарразен победил в скоростном спуске, Одерматт – 2-й, Александер – 3-й
Французский горнолыжник Сарразен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира.
Горные лыжи
Кубок мира
Бормио, Италия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Сиприен Сарразен (Франция) – 1.50,73
2. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,09
3. Кэмерон Александер (Канада) – 1,23
4. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 1,81
5. Винсент Крихмайер (Австрия) – 2,07
6. Маттиа Кассе (Италия) – 2,15
7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 2,21
8. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 2,36