Горные лыжи. Кубок мира. Беннетт выиграл скоростной спуск, Кильде – 2-й, Одерматт – 3-й

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Американский горнолыжник Беннетт выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-Гардена, Италия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Брайс Беннетт (США) – 1.23,80

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,03

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,05

4. Нильс Аллегр (Франция) – 0,13

5. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,32

6. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,36

7. Матье Байе (Франция) – 0,41

8. Ромед Бауманн (Германия) – 0,43

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