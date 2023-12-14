Горные лыжи. Кубок мира. Беннетт выиграл скоростной спуск, Кильде – 2-й, Одерматт – 3-й
Американский горнолыжник Беннетт выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-Гардена, Италия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Брайс Беннетт (США) – 1.23,80
2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,03
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,05
4. Нильс Аллегр (Франция) – 0,13
5. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,32
6. Штефан Бабинский (Австрия) – 0,36
7. Матье Байе (Франция) – 0,41
8. Ромед Бауманн (Германия) – 0,43