Горные лыжи. Кубок мира. Парис победил в скоростном спуске, Кильде – 2-й, Беннетт – 3-й
Итальянский горнолыжник Парис выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира.
Горные лыжи
Кубок мира
Валь-Гардена, Италия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Доминик Парис (Италия) – 1.59,84
2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,44
3. Брайс Беннетт (США) – 0,60
4. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,65
5. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,67
6. Нильс Аллегр (Франция) – 0,87
7-8. Маттиа Кассе (Италия) – 0,92
7-8. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,92