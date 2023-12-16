Горные лыжи. Кубок мира. Парис победил в скоростном спуске, Кильде – 2-й, Беннетт – 3-й

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Итальянский горнолыжник Парис выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира.

Горные лыжи

Кубок мира

Валь-Гардена, Италия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Доминик Парис (Италия) – 1.59,84

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 0,44

3. Брайс Беннетт (США) – 0,60

4. Сиприен Сарразен (Франция) – 0,65

5. Джеймс Кроуфорд (Канада) – 0,67

6. Нильс Аллегр (Франция) – 0,87

7-8. Маттиа Кассе (Италия) – 0,92

7-8. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,92

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