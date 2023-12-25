Алена Баранова: «В этом году я приняла решение остаться с Нутрихиным. В следующем сезоне планирую сменить группу»

Лыжница Алена Баранова рассказала о тренировочном процессе.

– Ты говорила, что проигрываешь в силовой подготовке. Получилось это компенсировать?

– У меня хромают две составляющих: сила и техника в обоих стилях. Над техникой летом работала отдельно, и кажется, получилось – тренеры отмечали, что стало лучше. В силе тоже стараюсь прибавлять, но тут нужно понимать, что за один год ничего кардинально не изменится. Тем более я генетически не склонна к набору мышечной массы.

– Современные топ-лыжницы выглядят так, словно живут в спортзале.

– Необязательно превратиться в гору мышц, чтобы быстро бегать. Посмотрите, например, на Настю Кулешову, она очень стройная. Мышцы ведь нужно снабжать кислородом, и если перебрать с этим – сможешь бегать только короткие дистанции, а на длинных организм уже не справится.

– Ты тренируешься у Андрея Нутрихина. Необычно для топ-лыжницы.

– Да, в этом году я приняла решение остаться с ним. У нас молодежная команда, и ребята младше меня. Все тренировки я делаю одна, спарринг-партнера нет. Из-за этого эмоционально бывает очень сложно.

Так что в следующем сезоне планирую сменить группу.

– Главное, что все знают про Нутрихина-тренера – это его страсть к пению и сочинительству. На сборах он тоже выступает?

– Ну, только если на чей-то день рождения. Он обычно исполняет свою песню про «припорошена лыжня», ее все уже наизусть знают, – сказала Баранова.

«Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках