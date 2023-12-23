Алена Баранова: «У меня сейчас становление как спортсменки, которая могла бы бегать на Кубке мира. И эту ступеньку я пропускаю. Очень обидно»

Лыжница Алена Баранова назвала плюсы и минусы внутренних стартов.

– Сильно грустишь без международных стартов?

– У меня сейчас как раз период становления как спортсменки, которая могла бы бегать на Кубке мира. И эту первую ступеньку захода на мировую арену я пропускаю. За это очень обидно.

С другой стороны, я бегаю на Кубке России вместе с лучшими лыжниками планеты – , Натальей Терентьевой. Вот для них лишиться возможности выступать за границей – большой минус. А для меня, наоборот, плюс, что они тут.

Ну, и в финансовом плане стало лучше. Сейчас на Кубке России такие призовые, каких тут никогда не было.

– Могут деньги компенсировать международную изоляцию?

– Конечно, нет, – сказала Баранова.

«Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках