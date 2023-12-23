Алена Баранова: «У меня сейчас становление как спортсменки, которая могла бы бегать на Кубке мира. И эту ступеньку я пропускаю. Очень обидно»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Алена Баранова Лыжи

Лыжница Алена Баранова назвала плюсы и минусы внутренних стартов.

– Сильно грустишь без международных стартов?

– У меня сейчас как раз период становления как спортсменки, которая могла бы бегать на Кубке мира. И эту первую ступеньку захода на мировую арену я пропускаю. За это очень обидно.

С другой стороны, я бегаю на Кубке России вместе с лучшими лыжниками планеты – Александром Большуновым, Натальей Терентьевой. Вот для них лишиться возможности выступать за границей – большой минус. А для меня, наоборот, плюс, что они тут.

Ну, и в финансовом плане стало лучше. Сейчас на Кубке России такие призовые, каких тут никогда не было.

– Могут деньги компенсировать международную изоляцию?

– Конечно, нет, – сказала Баранова.

«Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это у тебя такой юмор -тебе там на КМ вообще делать нечего
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий