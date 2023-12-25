Вик Уайлд: «У меня нет никаких проблем со здоровьем, но люди из ФМБА каждый раз их находят. Я ощущаю несправедливое отношение»

Сноубордист Вик Уайлд пожаловался на недопуск к соревнованиям.

«Хочу обратиться к спортивной подготовки, спорта с просьбой помочь мне завоевать еще одну медаль [на ] в Милане, у нас осталось всего два года, я уже должен тренироваться.

Министерство спорта и Центр спортивной подготовки отлично делают свою работу, но у меня есть проблема с несколькими людьми из , которые не позволяют мне приносить медали России, а приносить медали России всегда было моей целью. У меня нет никаких проблем со здоровьем, но они каждый раз находят [их] и говорят, что со мной что-то не так.

Я ощущаю несправедливое отношение. Все, чего я хочу, – завоевать еще больше медалей на Олимпиаде. Считаю, что со мной больше нельзя обращаться неподобающим образом», – сказал двукратный олимпийский чемпион.